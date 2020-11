Hermle USA investiert drei Millionen Dollar in Erweiterung des Hauptsitzes

Milwaukee, WI - Hermle USA, Inc. hat die Fertigstellung des drei Millionen US-Dollar Projektes zur Gebäudeerweiterung bekannt gegeben. Die Größe des nordamerikanischen Hauptsitzes in Franklin, Wisconsin, wurde somit verdoppelt und das bestehende Gebäude renoviert, heißt es in einer Pressemitteilung von Hermle. Die Erweiterung sei ein klares Zeichen des deutschen Werkzeugmaschinenherstellers, die Präsenz in Nordamerika zu erweitern, um die wachsende Kundenbasis noch besser unterstützen zu können, heißt es weiter.

„Mit dem Ausbau unserer US-Tochter können wir unseren Kundenservice auf dem nordamerikanischen Markt weiter optimieren“, wird Benedikt Hermle, Vorstandsmitglied der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG zitiert. „Wir sind stolz darauf, dass wir unsere nordamerikanischen Kunden jetzt noch besser dabei unterstützen können, deren hochwertige Produkte in Amerika zu produzieren.“

Der Anbau um zirka 700 weitere Quadratmeter Fläche werden es Hermle ermöglichen, die nordamerikanischen Aktivitäten weiter auszubauen und zu optimieren. Neu hinzu gekommen sind ein Technologie- und Innovationcenter, ein eigener Lehr- und Ausbildungsbereich, zusätzliche Lagerflächen mit Logistik Center und die „Verweilzeit USA“, ein maßgeschneiderter Kunden-Hospitality-Bereich.

„Diese Investition erlaubt es uns, zusammen mit unseren Kunden und Partnern, Prozesse für deren Anwendungen zu erarbeiten. Außerdem sind wir nun noch besser in der Lage, die von Hermle entwickelten Softwaretools zu demonstrieren, welche die Effizienz unserer Kunden steigern“, sagt Gunther Schnitzer, Co-President und Chief Technology Officer von Hermle USA. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in das komplett renovierte Technologie- und Innovationcenter, welches Platz für bis zu acht Bearbeitungszentren inklusive Automatisierungslösungen bietet, einzuladen und auf deren Kundenwünsche einzugehen.“

Die neuen Lagerflächen schaffen einen größeren, fest zugeordneten Bereich für die Lagerung von Ersatzteilen und Zubehör. Dies ermöglicht es dem Support Team von Hermle, die benötigten Teile noch schneller an die Kunden in ganz Nordamerika versenden zu können.

Bei diesem Expansionsprojekt hat Hermle auch deren Mission, den Facharbeitermangel in der Region zu verringern, nicht aus den Augen gelassen. Es wurde ein hochmoderner Ausbildungsbereich hinzugefügt, um Auszubildenden sowie Servicetechnikern ein umfangreiches und praxisorientiertes Training zu ermöglichen. Das Unternehmen ist maßgeblicher Partner im ICATT Ausbildungsprogramm, welches von der Deutsch-Amerikanischen Außenhandelskammer des Mittleren Westens ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich hierbei um ein duales Ausbildungsprogramm nach dem deutschen Modell.

„Die Marke Hermle hat im nordamerikanischen Markt in den letzten zehn Jahren stetig an Bekanntheit zugenommen", sagt Manuel Merkt, Co-President und Chief Operations Officer. „Selbst in den schwierigsten Zeiten unserer Gesellschaft und Wirtschaft investieren wir weiterhin in Morgen, um unseren nordamerikanischen Kunden einen Mehrwert bieten zu können.“