Hermle steigert Konzernumsatz um zwölf Prozent

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hat den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2018 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 12,8 Prozent auf 316,6 Millionen Euro gesteigert. Im Inland erzielte der Gosheimer Werkzeugmaschinenhersteller laut einer Pressemitteilung einen Zuwachs von 11,1 Prozent auf 132 Millionen Euro. Das Auslandsvolumen legte um 14,1 Prozent auf 184,6 Millionen Euro zu.

Damit habe der Exportanteil bei 58,3 Prozent gelegen (Vorjahr 57,7). Das Betriebsergebnis nahm laut Mitteilung ebenfalls zu, entwickelte sich „aufgrund von starken Preissteigerungen bei Rohmaterialien, Tariferhöhung und des im ersten Halbjahr schwachen Dollarkurses wie erwartet aber leicht unterproportional zum Umsatz“.

Beim Auftragseingang verbuchte Hermle von Januar bis September 2018 konzernweit ein Plus von 17,5 Prozent auf 369,8 Millionen Euro. Aus Deutschland erhielt das Unternehmen demnach neue Bestellungen im Wert von 164,8 Millionen Euro – und damit gut ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Ausland erhöhte sich der Auftragseingang um 11,4 Prozent auf 205 Millionen Euro, wobei der guten Entwicklung in Ländern wie den USA ein schwächerer Verlauf beispielsweise in der Türkei entgegengestanden habe. Durch die anhaltend hohe Nachfrage stieg der Auftragsbestand im Konzern laut Mitteilung Ende September auf 178,2 Millionen Euro – nach 127,8 Millionen vor Jahresfrist und 125 Millionen Euro am 31. Dezember 2017.

In den ersten drei Quartalen 2018 investierte der Konzern 7,8 Millionen Euro (Vorjahr 13 Millionen) in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Die Investitionen betrafen, neben Maßnahmen für die beiden im Vorjahr abgeschlossenen Großprojekte am Firmensitz und am neuen Standort Zimmern ob Rottweil, vor allem die Modernisierung und Erweiterung der Blechfertigung.

Ende September waren bei Hermle konzernweit 1235 Mitarbeiter tätig, so die Pressemitteilung. In der Vorjahresvergleichszahl von 1067 Personen seien die Beschäftigten der Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH (HLS), die seit Anfang 2018 vollständig zum Konzern gehört, noch nicht enthalten gewesen. Die Belegschaft der HLS vergrößerte sich „wegen der hohen Nachfrage nach Automatisierungslösungen“ von 82 auf 92 Arbeitnehmer. Neueinstellungen habe es ferner im Service und bei den Auslandstochtergesellschaften gegeben. Außerdem seien vor allem in der Montage Auszubildende mit erfolgreichem Abschluss übernommen worden.

Die bisherige Geschäftsentwicklung 2018 sei „etwas günstiger“ verlaufen als erwartet. Nach einem Höchststand im ersten Halbjahr 2018 scheine sich die Branchenkonjunktur nun aber abzuschwächen. Durch den hohen Auftragsbestand rechnet das Unternehmen frühestens im Lauf des Jahres 2019 mit Umsatzauswirkungen aus einer eventuell schwächeren Marktentwicklung. Im Gesamtjahr 2018 „dürfte das Plus beim Ergebnis wegen der starken Preissteigerung bei einigen Rohmaterialien und der Tariferhöhung wie angekündigt leicht geringer ausfallen als beim Umsatz“.