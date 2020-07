Hermle erwartet 50 Prozent Umsatzrückgang

Die Geschäfte der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG in Gosheim sind in den ersten fünf Monaten 2020 deutlich durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt worden. Dies geht aus einer Presseinformation des Konzerns im Rahmen der am Mittwoch erstmals virtuell abgehaltenen Hauptversammlung hervor.

Demnach habe der Konzernumsatz des Werkzeugmaschinenherstellers von Januar bis Mai im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 33,6 Prozent auf 131,3 Millionen Euro abgenommen (Vorjahr: 197,7 Millionen Euro). Davon entfielen 52,5 Millionen Euro (Vorjahr 91,5 Millionen Euro) auf das In- und 78,8 Millionen Euro (Vorjahr 106,2 Millionen Euro) auf das Ausland. Das Betriebsergebnis habe sich überproportional zum Geschäftsvolumen reduziert, so das Unternehmen.

Der Auftragseingang ging in den ersten fünf Monaten 2020 konzernweit um 43 Prozent auf 105,1 Millionen Euro zurück (Vorjahr 184,4 Millionen Euro). Im Inland verringerten sich die neuen Bestellungen um 52,3 Prozent auf 36,8 Millionen Euro (Vorjahr 77,2 Millionen Euro) und im Ausland um 36,3 Prozent auf 68,3 Millionen Euro (Vorjahr 107,2 Millionen Euro). Der Auftragsbestand lag Ende Mai bei 73 Millionen Euro und damit 45,8 Prozent unter dem Vorjahreswert (Vorjahr 134,7 Millionen Euro). Voraussichtlich wird das Unternehmen deshalb im zweiten Halbjahr längere Produktionspausen als in der ersten Jahreshälfte einlegen.

Wegen der Covid-19-Pandemie sei die Nachfrage bei Hermle ab März in nahezu allen Abnehmerbranchen und Ländern gleichzeitig eingebrochen, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Inzwischen, so habe der Vorstand auf der am Mittwoch erstmals virtuell stattfindenden Hauptversammlung berichtet, deute sich im Bereich Service und Ersatzteile eine leichte Erholung an. Bei Neumaschinen rechnet das Unternehmen dagegen mit einer längeren Durststrecke, da der erhoffte Konjunkturaufschwung zunächst bei den Kunden ankommen müsse, bevor er im spätzyklischen Werkzeugmaschinenbau zu spüren sein werde.

Hermle geht davon aus, dass sich die Nachfrage aus manchen Branchen, wie beispielsweise der Medizintechnik, möglicherweise noch im laufenden Jahr beleben wird. Bei anderen Abnehmern, wie der Luftfahrtindustrie, werde die Krise aber voraussichtlich deutlich länger anhalten, so dass die Auswirkungen bei Hermle auch noch 2021 zu spüren sein dürften.

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang um rund 50 Prozent und hierzu überproportionale Ergebniseinbußen, wobei die Prognose jedoch mit sehr großen Unsicherheiten behaftet sei. Zum jetzigen Zeitpunkt seien Abweichungen nach unten nicht auszuschließen, es gäbe aber auch Chancen für eine bessere Entwicklung.

Dank seiner „hohen Flexibilität und der äußerst soliden finanziellen Ausstattung“ sieht sich Hermle gut gerüstet, um die Auswirkungen der Krise zu bewältigen und danach wieder voll durchzustarten, heißt es weiter. Die Kapitalbasis sei durch das Ergebnis im Jahr 2019 weiter gefestigt worden. Daher sei Hermle in der Lage, trotz der aktuell schwierigen Situation eine Dividende für das Vorjahr auszuschütten. Die Hauptversammlung stimmte der Empfehlung, die Dividende zu kürzen, um für die Krise vorzusorgen, ebenso zu wie den weiteren Vorschlägen der Verwaltung.

Ausbezahlt wird eine unveränderte Basisdividende von 0,80 Euro je Stamm- und 0,85 Euro je Vorzugsaktie sowie ein auf 4,20 Euro (Vorjahr 14,20 Euro) reduzierter Bonus. Daraus ergibt sich eine Ausschüttung von 5,05 Euro je Vorzugsaktie.