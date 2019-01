Heinrich del Core macht sich „ganz arg wichtig“

„Ganz arg wichtig“ – so das gleichnamige Comedy-Programm von Heinrich del Core – ist für rund 700 Besucher der Schlossberghalle am Samstag der Auftritt des italienischen Rottweilers gewesen, für den sie zweieinhalb Stunden lang die Ohren spitzten und sich von seinen „ganz arg wichtigen“ Alltagsbeobachtungen bis ins Mark erheitern ließen.

Ja, das schwäbelnde Rottweiler Markenzeichen mit italienischen Wurzeln plauderte aus seinem „Ganz-arg-wichtig“-Nähkästchen frohgelaunt und pointiert im Wehinger Wohnzimmer, das ihm offensichtlich sehr gut gefiel und ihn, dank der Nähe zu seinem Publikum, besonders motivierte.

Viele wussten im Vorfeld der Veranstaltung nicht, was für Del Core wichtig ist. Sie begriffen es aber sukzessive, als der quirlige Schwabe, nachdem er die Altersstruktur seiner Zuhörer erfasst hat, loslegte und auf eine sympathische und ganz arg liebe Art in die Problemzonen des täglichen Lebens eintauchte.

In Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, die als einzige auch auf eine Seniorenklappe stolz sein kann, sei er aufgewachsen und könne nun beobachten, wie der Testturm, das Gefängnis und die Hängebrücke eben auch ganz arg wichtig und nicht ohne Folgen für die Rottweiler werden könnten.

Dann tauchte er ein in ein sympathisches Ehegeplänkel mit seiner Angetrauten, erzählte, wie sie ihm mit ihren dirigistischen Vorschlägen seine Vorstellung eines lukullischen Urlaub-Essens im italienischen Lipari auf Pizza-Niveau drückte.

Wie sehr der Thermomix einen Haushalt verändern und die eheliche Beziehung belasten kann, schilderte Del Core auf eine höchst amüsante Art und Weise und zählte anschließend die Reaktionen des Publikums in einem Beschwerdebrief auf.

Richtig in Fahrt kam Del Core bei den Hitzewallungen seiner Frau, die er in die Rubrik „häusliche Klimakatastrophen“ einordnete, ließ aber auch das männliche Pendant, der Liebe zum „Ständer hoch und lostrampeln auf dem E-Bike“ nicht aus und lästert genüsslich darüber. So geht es munter weiter, bis er sein familiäres „Facebook“ aufschlägt und seine kommunikativen Finessen im Netz zwischen ihm und seiner Tochter schildert, aus dem „Abi-Buch“ derselben plaudert, um damit die Ansichten der Teenies transparent zu machen. Zur Höchstform lief er auf, als er schilderte, wie ein modernes Hightech-Klo funktioniert. Die Leute krümmten sich vor lachen. Weil sie so begeistert reagierten, gab es noch eine Zugabe. Die aber darf an dieser Stelle nicht verraten werden, weil sie schon Bestandteil des neuen Programms ist, das in diesem Jahr noch anläuft. Nur soviel sei verraten: Männer in den Wechseljahren müssen mit der „schwarzen Mamba“ rechnen.