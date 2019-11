Heilig-Kreuz-Chor ehrt langjährige Sängerinnen

Wie es sich für einen Chor mit langer Tradition gehört, haben bei der Cäcilienfeier des katholischen Kirchenchores Heilig-Kreuz Gosheim am Namenstag der heiligen Cäcilia mehrere Ehrungen im Mittelpunkt gestanden.

Pfarrer Ewald Ginter als Chor-Präses zeichnete Beate Hermle und Inge Wintermantel für 25 Jahre Singen im Dienste der musica sacra aus, ebenso Rita Schüller und Elisabeth Wenzler für 20-jährige Treue zur Kirchenmusik.

Vorstand Bruno Bronner und Chorleiter Wolfgang Hermle gaben einen Rückblick über das vergangene Kirchenchorjahr. Zu den Höhepunkten gehörten für beide die Orchestermesse an Weihnachten, die Pastoralmesse in C von Ignaz Reimann (die sogenannte „Christkindlmesse“) und die Messe in C von Anton Bruckner an Ostern.

14 Auftritte in der Kirche, sowie 30 Beerdigungen und 40 Proben umfasst das Pensum des Chores, also insgesamt 84 Anlässe, die dem Chor und Dirigenten viel Einsatz und Disziplin abverlangten.

Brigitte Digeser trug ihren Kassenbericht zur Heiterkeit der Anwesenden in einer witzig gestalteten PowerPoint-Präsentation vor.

Besonders geehrt wurden wieder fleißige Probenbesucher. Beate Hermle hat nie gefehlt, Claudia Alber nur ein Mal, Fanny Moser, Bruno Bronner und Christian Kunz zwei Mal. Hedwig Stehle und Bernhard Schuler konnten bei drei Proben nicht dabei sein. Mit einer Bilderschau über den Halbtagesausflug anfangs September bereicherte Wolfgang Hermle die Feier.