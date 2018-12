Haushalt 2019 wird mit Defizit enden

Der Gemeinderat Mahlstetten hat den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beraten. Obwohl sich im Ergebnishauhalt ein Defizit ergibt, bleibt die Gemeinde schuldenfrei.

Das Zahlenwerk ist von Marleen Woelke von der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen zusammengestellt worden. Es handelt sich dabei für die Gemeinde Mahlstetten um den ersten Haushaltsplan-Entwurf nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Vertretungsweise erläuterte Kämmerer Christian Leute die Entwurfsfassung des Haushalts 2019 dem Gemeinderat eingehend, da sich dieser in der Doppik völlig anders darstellt, als noch im Jahr zuvor auf der Grundlage der Kameralistik. In Kürze ging er nochmals auf die Systematik und die neue Gliederung des Haushalts in Ergebnis- und Finanzhaushalt ein.

Im Ergebnishaushalt werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt. Die Gemeinde Mahlstetten wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2019 nicht ausgleichen können. Es wird sich voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von mindestens rund 110 000 Euro ergeben, was vor allem aus Abschreibungen in Höhe von rund 215 000 Euro resultiert, die erwirtschaftet werden müssen.

Auch höhere Personalausgaben sowie Unterhaltungsaufwand tragen zu diesem negativen Ergebnis bei. Sind beispielsweise aufgrund mangelhafter Unterhaltungen in den Vorjahren erhöhte Aufwendungen bei einem Gebäude, bei einer Straße oder einer Anlage, wie der Wasserversorgung, notwendig, wirkt sich dies belastend auf den Ergebnishaushalt aus. Die Kreis- und Finanzausgleichsumlage schlage mit 620 000 Euro zu Buche.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde, der die Investitionstätigkeiten abbildet, ist unter anderem der Erwerb eines Kleintraktors mit Schneepflug für 50 000 Euro bei beantragter Förderung in Höhe von 20 000 Euro vorgesehen, die Kanalsanierung im ersten Bauabschnitt mit rund 800 000 Euro bei rund 600 000 Euro Zuschuss sowie der Anschluss des Schafstalls an Kanal- und Wasserleitung, ebenfalls mit Landeszuschüssen darüber hinaus die Planung des Wohnbaugebietes „Kleines Öschle“ und die Ausweisung des Premiumwanderweges veranschlagt, um die wichtigsten Maßnahmen zu nennen.

Die Gemeinde ist weiterhin schuldenfrei und kann sämtliche Investitionen ohne Kreditaufnahme bewerkstelligen. Der Gemeinde verbleiben danach voraussichtlich noch liquide Mittel in Höhe von rund 426 000 Euro.

Dennoch ist die Situation nach Auffassung von Bürgermeister Helmut Götz aufgrund der zahlreichen dringend notwendigen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in nahezu allen Bereichen sowie den zusätzlich notwendigen Erledigungen und laufenden Maßnahmen nicht ganz einfach. Gerade kleinere Gemeinden würden es im Doppik-System schwerer haben, den so genannten Ergebnishaushalt ausgeglichen gestalten zu können, so Götz, auch wegen den relativ hohen Abschreibungen, die zu refinanzieren sind. Die Umstellung bringe für kleinere Gemeinden Erschwernisse und sei seines Erachtens für kleine Einheiten wenig sinnvoll.

Im Gremium wurde die fehlende Transparenz für die kommunalen Entscheidungsträger bemängelt, weil die Einnahmen und Ausgaben in so genannten Produktgruppen zusammengefasst werden.