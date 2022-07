Hauptversammlung der Feuerwehr Bubsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kommandant berichtete, dass 2021 für die Feuerwehr Bubsheim pandemiebedingt wieder ein anstrengendes Jahr mit vielen ausgefallenen Termine war. Es wurden fünf normale Übungen durchgeführt und 16 Corona-Übungen, aufgeteilt in zwei Zügen. Dazu kamen 25 Sonderübungen mit dem neuen TLF 4000 sowie drei normale Sonderübungen. Einsätze waren 13 zu verzeichnen.

Alle nennenswerten Termine, Gespräche sowie Telefonate, wie sie auch im Dienstbuch stehen, waren es 271, hier sind aber zum Beispiel die ganzen Arbeiten von den Gerätewarten nicht dabei, somit ist die Zahl um einiges höher.

Der zu frühe Tod vom Ehrenkommandant Christian Meßmer hat alle sehr schmerzlich getroffen.

Geehrt wurden für 15 Jahre Nicolas Eschbach und Tobias Kille; für 30 Jahre Lothar Staiger und Stefan Moser; für 40 Jahre Dieter Mattes und für 50 Jahre Hans Grimm (nicht aktiv). Befördert wurde Nico Flad zum Hauptfeuerwehrmann.

Der Übungsbesuch lag im Jahr 2021 beim ZUG 1 minus 79 Prozent und ZUG 2 minus 78 Prozent. Es waren durch Corona für jeden 13 Übungen anstatt wie einem normalen Jahr 22. Vier Personen sind bei der Zählung aus beruflichen und sonstigen Gründen nicht dabei. Es bekommen neun Mann eine Übungsbelohnung: für keine Fehlübungen Alexander Hauser, Sebastian Hauser, Niklas Schwenk und Lukas Mattes, für eine Fehlübung Kevin Schmid, Eric Sauter, Gabriel Hauser, Tino Meßmer und Stefan Moser. Fünf Mann scheiterten wegen einer Fehlübung zu viel.

Der Übungsbesuch der Jugendfeuerwehr lag im Jahr 2021 bei 75 % Hier waren es durch Corona auch weniger Übungen. Zu einem Glas hat es Linda Staiger mit null Fehlübungen geschafft. Zwei scheiterten wegen einer Fehlübung zu viel.

Unter Verschiedenes wurde als Ziel erklärt, wieder beim Ferienprogramm mitzumachen. Eine Ersatzbeschaffung an Hebekissen steht an, die alten sind abgelaufen. Abgelaufene Gurte sind fast alle auszumustern. Eine zusätzliche Alarmierung aufs Handy wäre sinnvoll. Diese Themen werden im Ausschuss abgestimmt. Über das Leistungsabzeichen in Bronze sollen sich die Mitglieder Gedanken machen.