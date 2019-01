Hans Henne ist jetzt Ehrenkommandant in Deilingen

Anlässlich des Kommandantenwechsels von Hans Henne auf Markus Henne hat in der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Deilingen-Delkhofen Bürgermeister Albin Ragg im Auftrag des Gemeinderats Hans Henne in Anerkennung seiner besonderen Leistungen zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Deilingen-Delkhofen ernannt.

Die Mitglieder der aktiven Wehr wählten den bisherigen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten, Markus Henne, zum neuen Feuerwehrkommandanten der Gemeinde Deilingen-Delkhofen. Gerätewart Ivo Weinmann wurde zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten gewählt. Als Ausschussmitglied wurde Stefen Melcher wiedergewählt und Dominic Melcher kommt erstmals in den Ausschuss.

Der neue Ehrenkommandant, Brandmeister Hans Henne, ist im Jahr 1975 in die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde eingetreten. Seit 1989, also seit 30 Jahren, war er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und hat sich insbesondere durch den Aufbau der Bambini- und Jugendfeuerwehr, durch den Umbau des bisherigen Feuerwehrgerätehauses in der Hauptstraße 1 im Jahr 1985, mit der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten, mit der konsequenten Fortführung der Jugendarbeit, bei der Vorbereitung unzähliger Veranstaltungen, Fortbildungen, Schulungen, Zeltlagern und vor allem beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses 2017 und 2018 bleibende Verdienste um die Deilinger Feuerwehr erworben.

Zudem hat er die freiwillige Arbeit der Feuerwehr auf Kreisebene aktiv unterstützt.

Kreisbrandmeister Andreas Narr verlieh Hans Henne die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg in Silber und dankte ihm für sein herausragendes Engagement für die Freiwillige Feuerwehr und die Sicherheit der Bürger in Deilingen-Delkhofen.

Henne zeigte sich sichtlich gerührt über die Ehrungen und den langanhaltenden Applaus seiner Feuerwehrkameraden. Sein Dank galt allen aktuellen und früheren Feuerwehrkameraden, mit denen er gerne zum Wohl der Gemeinde gearbeitet hat.

Elf technische Einsätze

Die Freiwillige Feuerwehr in Deilingen zählt aktuell 35 Feuerwehrkameraden und wurde 2018 zu elf technischen Hilfeleistungen – davon fünf Einsätze mit Insekten – gerufen. Die Feuerwehr hat 16 Atemschutzgeräteträger und zwölf Fahrer mit dem Führerschein der Klasse C/CE. Diese Fahrerlaubnisklasse ist notwendig, um die Einsatzfahrzeuge steuern zu dürfen.

Die Deilinger Jugendfeuerwehr besteht aus acht Jugendlichen und zehn Kindern in der Bambinifeuerwehr. Höhepunkt für die Kinder- und Jugendlichen war die 24-Stunden-Übung mit acht simulierten Einsätzen. Auch das gemeinsame Zeltlager im Sommer und der Jahresabschluss mit Kegeln und Pizza-Essen bereitete den Kindern viel Freude.

Der Schriftführer berichtete über die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr: Verkehrssicherungsmaßnahmen bei der Fasnet, bei der Fronleichnamsprozession, Teilnahme an der Dorfputzete, das Fällen, Schmücken und Aufstellen des Maibaums, Disco, Leistungsabzeichen in Bronze von elf Kameraden, zweitägiger Ausflug nach Freiburg, Kilbefest, Familiensonntag und viele Arbeitseinsätze für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses haben das Jahr 2018 ausgefüllt. Die Schüler der Klasse 4 wurden im Thema Brandausbildung unterrichtet, was zum Einbau von Rauchmeldern in manchen Elternhäusern geführt hat. Die Atemschutzträger nahmen an Wiederholungslehrgängen teil und zwei Kameraden haben den LKW-Führerschein erworben.

Tag der offenen Tür im Mai

Bereits im März wird die Freiwillige Feuerwehr das neue Feuerwehrgerätehaus in der Gartenstraße 17 beziehen. Die bisherige Gerätehalle im Gebäude Hauptstraße 1 wird anschließend zu Lagerzwecken für den Bauhof der Gemeinde und für die Vereine zur Lagerung von Utensilien verwendet. Das neue Feuerwehrgerätehaus wird am Wochenende des 4. und 5. Mai offiziell eingeweiht und im Rahmen eines Tags der offenen Tür den Bürgern und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Als Ersatz für das 1982 beschaffte Löschfahrzeug LF8 wünscht sich die Freiwillige Feuerwehr die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs. Hierfür wird die Verwaltung einen Förderantrag an das Land Baden-Württemberg stellen.