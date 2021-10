Handharmonika-Clubs beginnt wieder mit den Proben

Die Wahl des 2. Vorsitzenden des Handharmonika-Clubs (HHC) Deilingen-Delkhofen bei der Jahreshauptversammlung am Samstag, 9. Oktober, brachte keine Überraschung. Michael Weiss wurde in seinem Amt bestätigt und wird das Leitungsteam des HHC für weitere zwei Jahre tatkräftig und sehr gekonnt unterstützen. Michael Weiss übt das Amt des 2. Vorsitzenden seit über 25 Jahren aus. Nachdem alle Berichte der Vorstandschaft und der Dirigenten verlesen waren, konnte Bürgermeister Albin Ragg die Entlastung der Vorstandschaft durchführen.

Die Corona-Pandemie hat auch den HHC, wie so viele andere Vereine, hart getroffen. Eine geregelte Probenarbeit konnte im vergangenen Jahr so gut wie nicht stattfinden. Die aktive Probenarbeit musste in den vergangenen 1,5 Jahre weitgehend ruhen. Auch sind wegen der Beschränkungen zwei Jahreskonzerte ausgefallen. Vor kurzem hat die aktive Orchesterprobe wieder begonnen. Alle Aktiven sind zur Freude der Dirigenten wieder mit vollem Elan dabei. Der Verein hat deshalb auch vor kurzem begonnen, sich auf das nächste Konzert vorzubereiten. Anlässlich das 75-jährigen Bestehens des Handharmonika-Clubs wird voraussichtlich am 23. April ein Jubiläumskonzert stattfinden. Ob und unter welchen Bedingungen wird sich gemäß der Entwicklung der Pandemie noch zeigen.

Die 1. Vorsitzende Vera Schweizer ließ es sich nicht nehmen, langjährige Ehrenamtsträger des Vereines mit Urkunden und Ehrennadeln des Deutschen Harmonika Verbandes zu ehren. Im Einzelnen sind dies: Sarah Schwarz und Regina Volz für 10 Jahre als Beisitzer im Ausschuss und der Ehrenamtsnadel in Bronze. Andreas Schweizer erhielt die silberne Dirigentennadel für 10 Jahre musikalische Leitung als Dirigent. Der Dirigent des 1. Orchesters, Thomas Mocker, erhielt die goldene Dirigentennadel für 20 Jahre musikalische Leitung.

Der wiedergewählte Michael Weiss erhielt die silberne Ehrenamtsnadel. Ebenfalls die silberne Ehrenamtsnadel durfte an Simone Weinmann und an Tatjana Weinmann überreicht werden. Simone Weinmann ist seit 23 Jahren Ausschussmitglied und fast 20 Jahre Kassier im Verein. Tatjana Weinmann steht dem HHC seit 25 Jahren als Schriftführerin zur Seite und ist darüber hinaus nächstes Jahr 30 Jahre im Ausschuss tätig.