Habermuszunft stürzt sich in die neue Saison

Auf ein wieder einmal umtriebiges Jahr hat die Habermuszunft in ihrer 35. Generalversammlung zurück geblickt.

Zunftmeister Volker Stier konnte 39 Mitglieder im Gasthaus „Traube“ begrüßen. In seinem Bericht lobte er die örtlichen Gruppen, die zu einem schönen Programm am Bunten Abend und an der Kinderfasnet beitragen. Die drei Tanzgruppen entwickeln sich sehr gut und haben ihre festen Auftritt. Mit dabei sind auch immer unter anderem der Musikverein, Kindergarten, Grundschule, das Männerballett, die Kastanietten und die Schwarze Natascha. Die dreitägige Hockete war gut besucht und das Rahmenprogramm interessant.

In der kommenden Saison wird sich der Verein auswärts in Rottweil, Wellendingen, Aixheim, VS-Schwenningen und beim Ringtreffen in Königsheim präsentieren. Daneben ist der Verein 2019 für den Aufbau des Fackelfeuers zuständig.

Schriftführer Frank Stier blickte chronologisch und humorvoll neben der Fasnet auch auf Ereignisse wie das Maibaumstellen und das Kinderferienprogramm zurück. Gearbeitet wurde auch beim Bewirten des Blasmusiktreffs. Er dankte allen Helfern.

Acht Ausschusssitzungen wurden abgehalten, derzeit hat der Verein 293 Mitglieder.

Kassierer Sebastian Hauser erläuterte in seinem positiven Bericht besondere Anschaffungen und verlas einige Spender.

Bürgermeister Thomas Leibinger lobte den Verein, der hervorragend organisiert sei und bei dem die Narretei im Vordergrund stehe. Er schlug der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Volker Stier, Kassierer Sebastian Hauser, die Elferräte Rene Förster, Thorsten Schuler, Markus Soritsch und Michael Dreher wieder gewählt, ebenso sowie Oberweible Melanie Zimmerer. Neuer Obernarr ist Johannes Weiss für Michael Hippel. Neu im Elferrat ist Gabriel Hauser, der Mario Günthner ersetzt. Auch die Kassenprüfer Engelbert Anstein und Lorenz Soritsch wurden einstimmig bestätigt. Der Zunftmeister danke den scheidenden Ausschussmitgliedern mit einem Präsent.

Ehrungen

Bei den Ehrungen erhielten Ronja Förster und Ralf Mauthe das Ehrentuch für 50-malige Teilnahme im Häs. 75 Mal im Häs waren Beate Gutamann und Heidi Fischer.

Die Ehrentafel für 100 Mal im Häs bekamen Tanja Förster, Simone Soritsch und Ilona Hauser. Schon 125 Mal im Häs war Marianne Stier. Der Zunftmeister überreichte Edgar Staiger die Bürgle-Tafel für seine 20-jährige Elferratstätigkeit und lobte sein jahrzehntelanges Engagement für die Fasnet.