Habermuszunft meistert auch eine „Corona-Fasnet“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zunftmeister Volker Stier begrüßte die 46 Anwesenden zur Generalversammlung im Sportheim und zeigte sich in seinem Bericht erfreut, dass dieses Jahr wieder etwas Fasnet gefeiert werden durfte. Auch konnte eine kleine Abordnung die Kinder des Kindergartens und der Grundschule besuchen und der Bürgermeister wurde wieder abgesetzt.

Lob gab es auch für die Jugendlichen, welche den Strohbär geführt haben und die Teilnehmer an den Aufmärschen vom Donnerstag und Montag. Dank ging auch an alle, die zum Bunten Abend etwas beigetragen haben.

Schriftführer Gabriel Hauser berichtete von elf Ausschusssitzungen und erinnerte in seinem humorvollen Bericht an die Fasnet und den Bunten Abend. Nach der Fasnet stellte die Zunft einen schönen Maibaum und half bei der Bewirtung der Fahrzeugweihe der Feuerwehr und beim Jubiläumsfest des Sportvereins mit.

Kassierer Sebastian Hauser konnte einen ordentlichen Kassenstand vorweisen und erläuterte Umsätze an den Festen. Bürgermeister Thomas Leibinger lobte den Verein für die Aktivitäten über das ganze Jahr und die kreativen Ideen zur Durchführung der Fasnet in Corona-Zeiten.

An der Hockete war der Freitag sehr gut besucht. Die Dance Buddies hatten am Samstag mit ihrer Beach-Party einen vollen Erfolg gelandet. Zum Kinderferienprogramm der Zunft kamen 16 Kinder, es wurden Instrumente gebastelt und Stockbrot gebacken. Für die Dance Buddies berichtete Eva Mauthe von den Aktivitäten. Die zwölf Mädels proben ab März zwei Mal pro Woche. In der kommenden Fasnet sind Auftritte Geislingen, Denkingen, Waldmössingen, Nusplingen und an der Ortsfasnet geplant. Am 11. Februar 2023 wird wieder ein Kappenabend stattfinden.

Bei den Wahlen wurden Zunftmeister Volker Stier, Kassierer Sebastian Hauser, die Elferräte Thorsten Schuler, Markus Soritsch, Michael Dreher und Marvin Schwenk sowie Oberweible Melanie Zimmerer und Obernarr Johannes Weiß ohne Gegenstimme für zwei Jahre wieder gewählt.

Manfred Simon wurde für 25 Mal im Häs mit dem Ehrentuch der Bürglenarren geehrt.

Im Jahr 2023 wird die Zunft auswärts in Kreenheinstetten,Nusplingen, Hirrlingen und Fischbach zu Gast sein.

Zum Abschluss gab Stier noch einen Ausblick auf das Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg, welches von 2. bis 4. Februar 2024 in Bubsheim, verbunden mit dem 40-jährigen Jubiläum der Habermuszunft, ausgerichtet wird.