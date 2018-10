Hüttengaudi mit den Filder Spatzen

Einmal mehr haben die Filder Spatzen bei der zehnten Hüttengaudi des Musikvereins sozusagen noch recht frisch die Stimmung des Cannstatter Wasens in die Böttinger Mehrzweckhalle gebracht – wenn auch dieses Mal zu etwas weniger Besuchern als üblich.

Hatte das Sextett noch bis vor zwei Wochen in Stuttgart an sechs Terminen im Hofbräuzelt wie immer jeweils tausende von Besuchern in Stimmung versetzt, so kamen zur Böttinger Hüttengaudi etwas weniger Leute als in den Vorjahren. Die geringere Besucherzahl dürfte mehrere Gründe gehabt haben. Eine Ursache war auch die Terminüberschneidung mit Veranstaltungen in umliegenden Gemeinden. Im Böttinger Sportverein wurde zudem ein runder Geburtstag gefeiert.

Und vielleicht mag sich auch der eine oder andere der eher älteren Generation ob des am Samstag auf des Heubergs Höhen einsetzenden Schneefalles kurzfristig entschieden haben, doch auf dem Sofa liegen zu bleiben. Ein paar Besucher zumindest, so war zu erfahren, haben in Wehingen wieder umgedreht, weil sie auf dem Auto noch keine Winterreifen montiert hatten.

Ungeachtet dessen gaben die Filder Spatzen wie gewohnt ihr Bestes. Songs von Hubert von Goisern, von den Alpenrebellen oder den Dorfrockern sorgten für einen gelungenen Auftakt. Peter Wackels „Scheiß drauf“, Wolfgang Petrys „Wahnsinn“ oder das „Fliegerlied“ taten ihr Übriges, um die Gäste in Stimmung zu versetzen. Bei Liedern von Abba, Nena oder Helene Fischer konnte man die gute Harmonie der Stimmen von Mutter Marion Bohmholt und Tochter Belinda Woppowa genießen.

Dazwischen gab’s Schunkelrunden und jede Menge „Prosits der Gemütlichkeit“. In der dritten Runde drehten die Spatzen mit Songs wie „Call Me Maybe“, „Macarena“, inklusive dem „Ketchup Song“, „Rolling In The Deep“, oder „I Love Rock’n Roll“ noch einmal so richtig auf. Auch wenn sich die zehnte Hüttengaudi des Musikvereins nicht ganz der gewohnt hohen Besucherzahl erfreute, so war sie doch wieder etwas Besonders, denn die Filder Spatzen sowie der tolle Hallenaufbau und das Engagement des Musikvereins mit seinen Helfern sorgten für einen unvergesslichen Abend.