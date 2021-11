Gymnasium Gosheim-Wehingen feiert Geburtstag

Was ursprünglich der Abschluss" sein sollte, läutet coronabedingt nun das Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen des Gymnasiums Gosheim-Wehingen ein: „Die Physikanten & Co“ gastieren auf dem Heuberg.

In drei Vorstellungen zeigen sie laut Pressemitteilung Erstaunliches und Beeindruckendes aus Naturwissenschaft und Technik. Am Vormittag dürfen alle Schülerinnen und Schüler des GGW in altersangemessenen Vorführungen hautnah in die Faszination der Naturwissenschaften eintauchen.

Zur der Abendshow ist die Öffentlichkeit ganz herzlich eingeladen. Sie findet am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr in der Schlossberghalle Wehingen statt. Es gilt die 3G-Regel, Einlass ist ab 18 Uhr.

Die Karten kosten für Erwachsene zehn Euro, für Schüler acht Euro. Es gibt die Möglichkeit ein Fünfer-Paket Karten für 40 Euro zu kaufen.

Es wird in 2 x 45 Minuten spektakuläre naturwissenschaftliche Experimente auf der Bühne geben. Mit diesem Geschenk zum Jubiläum unterstreicht die Gesellschaft der Freunde des Gymnasiums GdF laut eigenen Angaben ihr Selbstverständnis als Förderverein des Gymnasiums.