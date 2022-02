Gymnasium Gosheim-Wehingen begeht Tag der offenen Tür online

Wegen der Corona-Krise dürfen die Schulen in Baden-Württemberg dieses Jahr keinen Tag der offenen Tür veranstalten. Trotzdem bekommen Interessierte zurzeit einen Einblick in das Schulleben des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW). Denn die Schule hat ihren Tag der offenen Tür in gewissem Sinne ins Internet verlegt. Unter der Online-Adresse

www.g-gw.de/schulleben/tag-der-offenen-tuer präsentieren sich viele Fachschaften und Arbeitsgemeinschaften mit einem breiten, bunten Informationsangebot.

Wer die Online-Adresse eingegeben hat, wird zunächst mit einem Video der Schulleitung begrüßt. Im Mittelpunkt des Videos steht Schulleiter Michael Kasprzak. Oder besser gesagt: Er steht nicht, sondern er sitzt, und zwar auf einem Einrad. Mit diesem bewegt er sich über das Schulgelände und stellt dabei verschiedene Räume vor. Auf den Link „Begrüßung Schulleitung“ folgen noch dreißig weitere Links von A wie „Alumni-Forum“ bis W wie „WBS - Traumberufe auf dem Prüfstand“.

Das Alumni-Forum ist übrigens eine Art von Informationsbörse: Hier treffen Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Klasse auf ehemalige Schülerinnen und Schüler, die berichten, wie es bei ihnen nach dem Abitur weiterging, sei es mit einem Studium, mit einer Berufsausbildung oder mit einem freiwilligen sozialen Jahr.

Beim virtuellen Rundgang durch das GGW erfährt man aber nicht nur einiges über die Aktivitäten der Schule, sondern findet auch ansonsten Nützliches und Interessantes, zum Beispiel ein Rezept für Müsliriegel, ein Mathematikrätsel, physikalische Experimente zum Nachmachen und eine Bastelanleitung zu einer Mini-Piñata.