Gymnasium Gosheim-Wehingen öffnet Türen und präsentiert Projekte

Die Schüler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen haben am Tag der offenen Tür den Besuchern ihre Projekte präsentiert. Grundschüler, Eltern, Ehemalige und Interessierte besuchten am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr das Zentrum, um einen Einblick in das Schulleben und in verschiedene Projekte des Gymnasiums zu ergattern. Der Tag der offenen Tür soll insbesondere die Eltern und die zukünftigen Fünftklässler über die Schule informieren. Unterschiedliche Jahrgangsstufen sowie Schulleiterin Eva Jäger stellten deshalb Initiativen der Schule vor.

Im Gymnasium Gosheim-Wehingen heißt es ’Schule ohne Rassismus’. Dafür setzt sich eine Projektgruppe um Schülerin Marie Haas ein. (Foto: Esra Yüceyurt)

Schule ohne Rassismus, lautet eine dieser Initiativen. „Wir sind für die Schüler da, es sind nicht nur leere Worte“, erklärt Marie Haas. Die 15-Jährige und weitere Schülerinnen stellten den Besuchern die Schule ohne Rassismus vor – Die Aktion will Mut machen und für Gleichberechtigung sorgen. Die Projektschüler veranstalten für Ihre Kampagne unter anderem Informationstage und Galaabende. Eine weiteres soziales Engagement der Schule ist der Sponsorenlauf, um Spenden für Schmetterlingskinder zu sammeln. Für die Betroffenen dieser Hautkrankheit verkaufte die Schülervertretung am Tag der offenen Tür Buttons für einen Euro, um Spenden zu sammeln.

Ein Dank der Schulleitung ging an die Sponsoren der diesjährigen Facharbeiten im Kurs Naturwissenschaft und Technik. Zu den Unternehmen gehört auch die Firma Bauser. Sie unterstützte das Projekt von Yannick Preuß und Roman Hass. Die 15-Jährigen verwirklichten eine Skizze von Rube Goldberg, nach dem ihre gleichnamige Apparatur benannt ist. Durch eine Kettenreaktion werden die Zahnräder des Geräts in Gang gesetzt, wodurch ein Teebeutel in einer Tasse eigenständig umgerührt werden soll. „Wer weiß, vielleicht unterstützen wir gerade unsere Mitarbeiter von morgen“, sagt Dennis Stiefel, Vertreter der Firma Bauser.

Luis und Robin Villing präsentieren auf dem Tag der offenen Tür ihre selbst gebauten Flipperautomaten. (Foto: Esra Yüceyurt)

Ein anderes Technik-Duo baute zwei funktionsfähige Flipperautomaten. Durch das Sponsoring der Firma Loma gelang es den Zehntklässlern Luis und Robin Villing, ihre Bauteile anzufertigen. Sie verbrachten rund 60 Schulstunden im Unternehmen, um an ihrer Facharbeit zu werkeln. Trotz der vielen Arbeit bezeichnen beide es als geeignete Gelegenheit, um einen Einblick in das Firmenleben zu bekommen.

Kein Kind verschwindet in der Masse

Um den baldigen Abiturienten mögliche Perspektiven zu zeigen, organisierte das Gymnasium zum vierten Mal Vorträge ehemaliger Schüler. Insgesamt sprachen 22 Ehemalige zu beiden Kursstufen, anschließend gab es noch eine Gesprächsrunde, um offene Fragen der Schüler zu klären.

Einer der ehemaligen Abiturienten war auch zu gegen: Daniel Kaiser beendete das Gymnasium im Jahr 2014, besucht seine alte Schule immer noch gerne. Er lobt insbesondere die Atmosphäre zwischen Lehrern und Schülern. „Man wird individuell behandelt, ich war nicht einfach nur eine Nummer, wie es an manchen großen Schulen ist“, sagt er.

Die Flyer der verschiedenen Schulprojekte (Foto: Esra Yüceyurt)

Mit der persönlichen Vertrautheit des Gymnasiums warb auch Schulleiterin Jäger vor den Grundschülern. Das Hauptziel ist das Abitur, deshalb sei es ihr Bestreben, die richtigen Grundsteine dafür zu legen, sagt Jäger. Dadurch, dass die Schule nah an den Wohngebieten liegt und nicht sonderlich groß ist, entsteht eine Vertrautheit, und dies verhindert, dass die Kinder in der Masse untergehen, sagte die Schulleiterin vor den Viertklässlern und deren Eltern.

Durch eine Patenschaft der Zehntklässler, Klassenlehrertage und Aktionstage soll ein besserer Einstieg der Fünftklässler ermöglicht werden. „Schule als Lebensraum“, beschreibt Eva Jäger diese Wohlfühl-Idee.