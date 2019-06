Gymnasiasten beweisen beste Musizier- und Sangeslaune

„Alle Jahre wieder“, so beschreibt Schulleiterin Eva Jäger vom Gymnasium Gosheim-Wehingen bei der Begrüßung anlässlich des Sommerkonzerts am Montagabend in der Schlossberghalle das muntere musische Auftreten zweier Schulchöre, eines Nachwuchspianisten,einer Schul-Band und bestens aufgelegter Kollegen. Es sei, so Jäger weiter, „ein vielfältiges, klangliches Ereignis“, was dank engagierter Lehrkräfte immer gegen Schuljahrsende einen Höhepunkt im Schulleben darstelle.

So gestaltete der Unterstufenchor von Marion Rösch mit Michael Kager am Klavier und Michael Kasprzak an der Gitarre einen munteren Auftakt mit Liedern aus dem Dschungelbuch und Ohrwürmern wie „The Lion Sleeps Tonight“ und Nenas „99 Luftballons“. Richtig fetzig und mit kindlicher Spontaneität schickten die jungen Pennäler ihre Musikbotschaften ins Publikum der gut gefüllten Schlossberghalle, das mit Beifall nicht geizte.

Julian Frey durfte anschließend am Klavier seine schon beachtliche Spielreife mit Tim Bendzko mit dem Stück „Sag einfach ja“ unter Beweis stellen, bevor der Mittel- und Oberstufenchor, mit Michael Kager am Klavier, einen auf Elvis machte und mit der Schulband (Jasmin Fehrenbach, Nico Riedlinger, Marcel Janker und Felix Rieger) sehr lebhaft Rock´n Roll Stimmung in die Halle zauberte. Keineswegs misstrauisch wurde man bei „Suspicious Minds“, das Michael Fuchsloch,Michael Kager und Albrecht Stroh in die Halle trällerten und damit ihre Fans begeisterten. Selbst der von Michael Kasprczak gesetzte „finale Ganzkörpereinsatz“ durfte da nicht fehlen.

Entspannte Solo-Einlage

Ansonsten bewies der Chor beste Sangeslaune, die nur durch das bluesige „Zwischenspiel“ von Hajo Baur am Klavier unterbrochen wurde, was nach der Meinung des Solisten zur Entspannung der Schüler in seiner Blues-AG beitrage. Allerdings wartet Kollege Kager bis heute noch auf die Erklärung, wie diese Musik zu Entspannung der Schüler führt.

Dann wurde es noch kurz sentimental, als Referendarin Miriam Günter einen auf Schlager machte, indem sie dem Seemann zurief, das Träumen zu lassen. Unterstützt wurde sie dabei von einigen mutigen Eltern, die ihre Schlagertauglichkeit dadurch unter Beweis stellen konnten.

Mit „Jailhouse Rock“, „Don´t be Cruel“ und „A Little Conversation“ rundete der Chor seinen gelungenen Auftritt ab. Da blieben nur noch Jägers Dankesworte und als Finalstück Abbas „Thank you for the music“ übrig.

„Beeindruckt und berauscht“ sei sie, meinte Eva Jäger nach dieser grandiosen musikalischen Präsentation. Sie lobte das Engagement der Schüler, die fleißig in die außerunterrichtlichen Proben gekommen seien, aber auch der Lehrer, die durch ihr Engagement dieses Jahreskonzert möglich gemacht hatten. Jäger: „Ich bin stolz auf diese Truppe. Sie ist ein Aushängeschild der Schule.“ Mit Sophie Heinzelmann bekam zum Schluss noch eine kräftig mitsingende Kollegin für „ihr riesiges Engagement auf allen Gebieten“ von Eva Jäger ein Präsent überreicht.