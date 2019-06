Gute Stimmung beim Lemberghüttenfest

Bei leckeren Speisen wie Schupfnudeln verweilten die zahlreichen Besucher aus nah und fern zu den Klängen der „D`Lemberger“ Musikanten am Fuße des Lembergturmes. Beim Luftballon-Weitflugwettbewerb, beim Bemalen einer Holzscheibe sowie bei den im Wald angebrachten Slacklines war auch für die jungen Gäste viel geboten. Die vielen Helfer des Schwäbischen Albverein OG Gosheim sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Festes. Sogar an große Sonnenschirme hatten die Verantwortlichen an diesem sonnigen Vatertag gedacht. Selbst Hüttenwirt Daniel Siedler mit Freundin Katharina Kohler, die nun schon ein knappes Jahr die Lemberghütte bewirten, packten kräftig mit an. Infos zu den Öffnungszeiten der Lemberghütte gibt es unter: www.lemberg-huette.de.