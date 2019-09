Gut 150 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Mindestens 150 000 Euro Schaden sind am Mittwoch gegen 16.15 Uhr beim Dachstuhlbrand in einem älteren Wohnhaus in Truchtelfingen entstanden. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte eine Vollbrand des Dachstuhls nicht verhindert werden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, die Bewohner hatten sich aus dem Haus retten können. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhinderten. Die Brandursache ist noch unklar, laut Polizei gab es erste Hinweise auf eine technische Brandursache, die allerdings noch einer genaueren Überprüfung bedürften. Auch eine fahrlässige Brandstiftung scheine nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Polizei Albstadt übernahm die Ermittlungen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen bei Bekannten unter.