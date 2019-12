Grundschule Bubsheim erhält neue Tablets

Insgesamt 800 Euro erhält die Grundschule Bubsheim für die Anschaffung neuer Tablets. Das Geld stammt aus dem Projekt „Spenden statt Drucken“ der Anton Häring KG aus Bubsheim.

„Wir freuen uns sehr über dieses tolle Weihnachtsgeschenk. Die Schülerinnen und Schüler werden davon einen großen Mehrwert haben“, wird Robert Bolsinger, Rektor der Grundschule Bubsheim, in der Pressemitteilung der Anton Häring KG zitiert.

Derzeit arbeitet die Grundschule Bubsheim bereits mit zehn Tablets im Unterricht. Zu wenig, wie auch die Lehrkräfte der Grundschule bestätigen würden. „Der Bestand reicht einfach nicht mehr aus. Die Schülerinnen und Schüler wachsen in einer digitalen Welt auf – es ist wichtig, dass wir sie bei diesem Prozess von Beginn an unterstützen und den Einsatz der digitalen Medien früh in die richtige Bahn lenken“, bekräftigt Rektor Bolsinger laut Pressemitteilung.

In diesem Gedanken fände sich auch der örtliche Präzisionsteilehersteller wieder, wird Miriam Häring, Geschäftsführerin der Anton Häring KG, zitiert: „Natürlich spielt die Digitalisierung in unserer Branche und bei der Größe unseres Familienkonzerns eine enorm wichtige Rolle. Das Thema wird unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen. Umso wichtiger ist es, früh unseren Nachwuchskräften von übermorgen die nötige Unterstützung zu bieten und ihnen ein Lernumfeld zu ermöglichen, dank dem sie in unserer schnellen Welt trotzdem sicher Fuß fassen können.“

In diesem Jahr verzichtet die Anton Häring KG „der Umwelt zuliebe“, so die Pressemitteilung, darauf, Weihnachtskarten zu versenden. „Die Kosteneinsparungen für die Erstellung und den Druck kommen stattdessen an jedem Häring-Standort weltweit einem sozialen Projekt zugute“, erklärt Miriam Häring,.