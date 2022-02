Grundschule Böttingen will digitale Tafeln anschaffen

Der Böttinger Gemeinderat hat über die Umsetzung des DigitalPakts Schule beraten. Das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinde Böttingen im „DigitalPakt Schule“ Fördermittel in Höhe von 21400 Euro für die Digitalisierung im Schulbereich bereitgestellt. Während der Corona-Pandemie gab es zusätzlich sogenannte Unterprogramme dieses DigitalPakts, mit denen der Gemeinde Böttingen weitere Fördermittel in Höhe von gut 16500 Euro zugesagt wurden. Das teilte die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit.

Schulleiterin Sandra Müller erläuterte für was diese Mittel bislang verwendet wurden. So wurde ein Klassensatz Tablets inklusive Zubehör sowie vier Lehrernotebooks angeschafft. Hinzu kamen Ausgaben für Lizenzen, Einrichtung und Pflege der Software. Bereits für die Anmeldung des größeren Budgets vorgesehen waren die Installationsarbeiten zur Netzwerkverkabelung der einzelnen Klassenzimmer.

Um den Fördertopf bestmöglich auszuschöpfen, hatte die Schule jetzt darum gebeten, zwei digitale Tafeln beschaffen zu dürfen. Entsprechende Angebote hierfür wurden eingereicht.

Schulleiterin Müller zeigte sich dankbar für die bisher getätigten Investitionen. Im zweiten Lockdown sei die Grundschule Böttingen eine der ersten Grundschulen gewesen, die den Online-Unterricht umfassend durchgeführt habe. Man habe sich Stück für Stück mit der Technik vertraut gemacht und wolle auch künftig die modernen Medien im Schulalltag einsetzen. Ziel sei es, alle vier Klassen mit jeweils einer digitalen Tafel auszustatten. Vorerst wolle man die nun beantragten zwei mobilen Geräte im wechselnden Einsatz nutzen.

Die Ratsmitglieder befürworteten den Wunsch der Lehrer und begrüßten die Entwicklung, die sich in der Schule in den letzten beiden Jahren ergeben habe. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die angeschafften Geräte im Schulalltag eingesetzt würden, um die Investitionen zu rechtfertigen. Mit den umfangreichen Fördermitteln des Landes habe es die Gemeinde geschafft, die örtliche Schule relativ gut auszustatten.