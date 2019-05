Grundschüler stellen Gemeinderat Ideen vor

Die Schüler der dritten Klasse der Grundschule Böttingen behandeln aktuell das Thema „Meine Gemeinde“ im Unterricht. Im Zuge dessen hatte die Klasse angefragt, ob sie eine Gemeinderatssitzung besuchen und dem Gremium ihre Ideen vorstellen dürften. Bürgermeister Benedikt Buggle konnte so eine stattliche Anzahl an Zuhörern im Sitzungssaal – neben den Schülern waren zahlreiche Eltern und Lehrerin Kathrin Buschle gekommen – begrüßen.

Diese äußerten ihre Entdeckungen, die sie als Detektive in der Gemeinde festgestellt hatten, und schlugen der Gemeinde laut einer Pressemitteilung Verbesserungen vor. Die Themen reichten von den Erfahrungen auf dem täglichen Schulweg – zum Beispiel würden Überquerungshilfen entlang der Ortsdurchfahrt fehlen, würden parkende Autos oder zu hohe Hecken die Sicht auf die Schüler verdecken oder es würde oftmals zu schnell gefahren – über den Zustand der Spielplätze bis hin zu einem Thema, das einen Großteil der Bürger bewegt: das Ortsbild. Die Kinder wünschten sich überdies eine Skateranlage sowie neue Turnmatten in der Turnhalle.

Bürgermeister Buggle und der Gemeinderat bedankten sich bei der Klasse für die „tolle Aufarbeitung und die vielen Ideen“. Man wolle sich diesen annehmen, müsse jedoch auch immer auf den Geldbeutel der Gemeinde achten und die Vorgaben anderer Behörden einhalten. Bei der Verschönerung des Ortsbildes sei man auf die Zusammenarbeit mit den Hauseigentümern angewiesen, wolle aber auch hier nicht locker lassen.

Ein Thema, das von den Schülern eingebracht wurde, war im nächsten Tagesordnungspunkt Gegenstand der Beratungen. Die Schüler wiesen darauf hin, dass die Dichtigkeit der Fenster in den Klassenräumen zu wünschen übrig lasse. Im Winter sei es kalt, im Sommer zu heiß. Architekt Rolf-Dieter Lehr präsentierte dem Gremium den Vergabevorschlag für den Austausch der Fenster, die im Zuge der Sanierung des Schulgebäudes erneuert werden sollten. Hierfür hat die Gemeinde Böttingen bereits im vergangenen Jahr eine Förderzusage des Landes erhalten, so die Mitteilung. Außerdem seien Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt. Die Schüler der Klasse 3 hatten angeregt, über eine Verdunkelungsmöglichkeit nachzudenken, denn bei Sonnenschein sei das Bild des Beamers nur schlecht lesbar. Dies wurde vom Gremium aufgegriffen. Architekt Lehr wurde beauftragt, hierfür Kostenvoranschläge einzuholen. Schlussendlich wurden die Arbeiten an den günstigsten Bieter, die Firma Bernd Flad aus Böttingen zum Preis von 443 760 Euro vergeben. Sie sollen in den Sommerferien erfolgen.

Ferner wurde die Kanalinspektion für das Jahr 2019 vergeben und die Beschaffung eines neuen Räumschilds für den gemeindeeigenen Unimog angestoßen. Überdies wurde der Kirchengemeinde als Kindergartenträger empfohlen, die Beitragssätze weiter an die landesweit gültigen Richtsätze anzugleichen, so die Mitteilung.