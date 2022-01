Grünes Licht für Millionenprojekt in Deilingen

Die Kostenberechnung für das Projekt Modernisierung und Erweiterung der Sporthalle in Deilingen sieht einen Gesamtbetrag von 4,015 Millionen Euro vor. Als Teil des Projekts möchte die Gemeinde mit einem Anbau an die Sporthalle Räume zur Ganztagesbetreuung von Grundschülern schaffen. Der Gemeinderat gab jetzt für beides grünes Licht.

Die Bundesregierung hatte im Ganztagesfördergesetz vom 2. Oktober 2021 einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026/27, beginnend mit der Klasse 1, fortsetzend 2027/2028 mit der Klasse 2 und so weiter bis Klasse 4 verankert. Die anteiligen Kosten für die Investitionen zur Schaffung von Räumen für die Ganztagesbetreuung der Grundschule beträgt laut Pressemitteilung 650 000 Euro. Hierzu erhofft sich Deilingen eine Landesförderung aus dem „Investitionsprogramm Ganztagesbetreuung“, die in Vorbereitung ist. Das Projekt soll 2022 und 2023 baulich realisiert werden.

Das Bauvorhaben war den Vertretern der Vereine und des Gemeinderats im Dezember im Bauausschuss durch Architekt Bühler und die Fachplaner für Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär vorgestellt worden. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde gefragt, bei welcher Obergrenze der zu erwartenden Gesamtkosten der Rat die Grenze für das Bauprojekt noch als finanzierbar betrachte. Der Vorsitzende erklärte dazu, dass aktuell die Bauleistungen für die großen Gewerke, Erd-, Beton- und Maurerarbeiten, Heizung, Lüftung und Sanitär, sowie Elektroarbeiten ausgeschrieben würden. Wenn die Ausschreibungsergebnisse deutlich über den geschätzten Kosten lägen, könne die Ausschreibung aufgehoben werden. Auch eine Reduzierung des Umfangs des gesamten Projekts wäre grundsätzlich möglich. Angesichts der sehr gut ausgelasteten Baukonjunktur und der stetig steigenden Baupreise sei eher nicht damit zu rechnen, dass das Projekt künftig zu geringeren Kosten realisiert werden könne. Die Vergabe der Bauleistungen ist in der Februarsitzung des Rats vorgesehen. Der Gemeinderat nahm vom Bericht aus dem Ausschuss Kenntnis und stimmte der aktualisierten Kostenschätzung für das gesamte Projekt in Höhe von 4,015 Millionen Euro, davon 650 000 Euro Investitionen für die Schaffung von Räumen zur Ganztagsbetreuung der Grundschule, zu. Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Ausschreibung der Bauleistungen vorzunehmen. Der Rat stimmte Planung und Kostenschätzung für die Schaffung von Räumen zur Ganztagesbetreuung als Anbau an die Sporthalle zu. Dieser Teil umfasst den Bau eines Betreuungsraums mit 60 Quadratmetern, in dem die Grundschüler auch zu Mittag essen können. Ferner umfasst die Planung den Bau einer Küche zur Ausgabe bzw. Zubereitung des Essens, Umkleideraum, sowie ein WC für das Personal; ebenso einen separaten Eingang, der auch der Anlieferung für die Küche dient.