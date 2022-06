Große Abba-Show in Wehingen

Mit der großen „Tribute Show im Ländle“ mit „ABBAmaniac“ am Samstag, 9. Juli, in der Schlossberghalle Wehingen geht das Kulturprogramm des Wehinger Kulturvereins ins zweite Halbjahr. Aus dem Zollernalbkreis und Kreis Tuttlingen haben sich fünf erfahrene Musiker zusammengefunden, die eines gemeinsam haben: Sie sind „verrückt nach ABBA!“ „Wir sind mit ABBA und deren legendären Musik aufgewachsen. Schon immer hat uns die bunte Glitzer-Glamour-Welt der schwedischen Popband fasziniert. Das wollen wir zurück bringen auf die Bühnen Süddeutschlands,“ so die Band.

In der über zweistündigen Tribute-Show erleben die ABBA-Fans alles, was ABBA seinerzeit ausgemacht hat. Die besten Hits von ABBA, Glitzer, Glanz und Glamour. Tickets im Vorverkauf kosten 15 Euro und sind beim Kulturamt im Wehinger Rathaus sowie online auf www.schlossberghalle-wehingen.de erhältlich. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr.