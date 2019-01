„Großer Bahnhof“ für Manfred Brugger

Nicht seine Leidenschaft für die Geschichte der Heubergbahn hat dem scheidenden Chef der Kreissparkasse Gosheim, Manfred Brugger, einen großen Bahnhof beschert. Es war seine Lebensleistung in den vergangenen 30 Jahren, die bei der Abschiedsveranstaltung am Mittwochabend in der Gosheimer Jurahalle im Mittelpunkt stand und für Kollegen, Kunden und Freunde zum Anlass genommen wurde, ihm einen großen Bahnhof des Abschieds zu bereiten.

Gekommen waren Landrat Stefan Bär, die beiden Vorstandsmitglieder Markus Waizenegger und Daniel Zeiler, ihr Vorgänger Orthwin Guhl, Altministerpräsident Erwin Teufel mit Frau (Schwiegereltern von Manfred Brugger), sein Vorgänger Georg Kommer, sein Nachfolger Theo Weber, die Bürgermeister der Region Heuberg und zahlreiche Geschäftskunden und Freunde Bruggers.

Schon beim Eintritt in die Halle wurde man gewahr, dass etwas Besonderes bevorsteht. Festlich geschmückt, aufwändig drapierte Stehtische ließen erahnen, dass sich die Kreissparkasse nach dem offiziellen Teil spendabel zeigte, um allen Gästen einen wunderbaren Abschiedsabend zu bereiten.

Die Rollen der Festredner waren klar verteilt. Landrat Stefan Bär als Vorsitzender des Verwaltungsrats hielt eine Lobrede auf die Entwicklung des Geldinstituts in den Amtsjahren Bruggers. Er warf einen Blick zurück und stellte einen Vergleich mit der heutigen Situation dar, skizzierte bauliche und technische Veränderungen und stellte sie dem Imagewandel eines Bankers gegenüber, der eine besondere Verantwortung zu tragen gehabt habe.

Markus Waizeneggers Rede war dreigeteilt. Im Vorspann lieferte er Zahlen, die die herausragende Entwicklung des Heubergs mit seinem starken Mittelstand genommen habe, fokussierte sich aber gleich danach auf Bruggers Rolle als Chef des Geldinstituts und machte deutlich, wie Brugger diese Rolle interpretiert habe.

Es sei kein einfacher Start und wahrlich auch kein Zuckerschlecken für ihn gewesen, aber auf der Grundlage eines starken Wertesystems, eines festen Zusammenhalts und Glaubens, viel Fleiß und Zuverlässigkeit, gepaart mit einer intellektuellen und tiefgründigen Denkweise, habe Brugger seinen Dienst gesehen.

Als sehr belesenem, an der Geschichte interessierten Menschen seien ihm die Schicksale der Menschen immer am Herzen gelegen, meinte Waizenegger, um anschließend einen Blick in die Zukunft zu werfen, die von Theo Weber und Peter Hauser, sowie Wilfried Sauter als Betreuer für die großen Firmen gestaltet werde. Waizeneggers Geschenk an Brugger: Ein in Bronze gegossener Kannitverstan und Blumen für Bruggers Frau Christa.

Gosheims Bürgermeister André Kielack, wie Brugger ein gebürtiger Dürbheimer, betonte die tiefe Verbundenheit Bruggers nicht nur mit den Firmen des Heubergs, sondern auch sein Engagement im Ehrenamt, das er durch seine Kassierertätigkeit beim CDU- Ortsverband, die Mitwirkung im GVD (Gemeinnütziger Drehteileverband) und seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Gosheimer Freunde der Behinderten besonders zum Ausdruck gebracht habe. Kielack schenkte ihm einen Sportgutschein, damit er auch weiterhin in Form bleibe.

Dann war es für Manfred Brugger Zeit geworden, sein Berufsleben ein letztes Mal zu spiegeln. Fast demütig wollte er sich für seine Fehler entschuldigen. Es lägen dichte Abschiedswochen hinter ihm.

Er verriet seine Neigung zu Geldgeschäften, die schon in der Kindheit ihre Anfänge genommen und seine Berufswahl vorgezeichnet hätte. In der Nachschau käme er zu der Erkenntnis, dass er damals die richtige Wahl getroffen hätte.

Brugger schilderte, wie er in seiner Spaichinger Zeit vom Sparkassenchef Weisser viel für Beruf und Leben gelernt habe und in die großen Fußstapfen von Georg Kommer habe treten müssen. Spannend und herausfordernd seien die Kontakte zu den Firmen gewesen, und es habe nicht immer nur die Heuberg-Sonne gelacht.

Er erinnerte an die denkwürdige Krise in den Jahren 2008/2009, verschwieg aber auch nicht seine gesundheitliche Krise, die er habe überwinden müssen. Sein besonderer Dank galt seiner Frau Christa und seinen Kindern, ohne deren familiäre Rückendeckung er dieses Pensum nicht hätte meistern können.

Bruggers Schlusssatz: „Bevor auf dem Heuberg über die Schnakenplage geklagt wird, mache ich lieber die Mücke.“ (In Anspielung auf die Bezeichnung der Dürbheimer als Schnaken.)

Seinem Nachfolger Theo Weber war es vorbehalten, das Schlusswort zu sprechen. Weber meinte, dass Brugger immer nach dem Grundsatz gehandelt habe, dass der Heuberg allen anderen eine Nasenlänge voraus sein müsse. Brugger habe immer ein sicheres Gespür für das Machbare gehabt, habe viel gefordert aber auch viele gefördert und stets den Menschen im Vordergrund gesehen.

Diesen Moment setzte die Jugendkapelle Gosheim unter der Leitung von Sabine Alber final mit dem Titel „One Moment in Time“ gekonnt um. Danach ging es zum gemütlichen Teil über.