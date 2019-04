Grillen, Europapark oder Shoppen in Stuttgart

Lasertag, Grillen, Shoppen in Stuttgart - das und viele weitere Angebote hat das Jugendreferat Heuberg in seinem Osterferienprogramm zu bieten. Den Jugendlichen werden vom 15. bis zum 18. April jeden Tag viele verschiedene Tätigkeiten angeboten. Anmeldungen erfolgen durch den Ferienflyer und können in den Jugendräumen oder den entsprechenden Rathäusern bis Mitte dieser Woche abgegeben werden. Das Höchstalter für die Anmeldungen betrifft circa 21 Jahre, Anmeldeschluss für alle Veranstaltungen ist am Mittwoch, 10. April.

Am 15. April geht es los mit einem Ausflug ins Breuningerland in Sindelfingen mit anschließendem Lasertag spielen. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen an dem Programmpunkt teilnehmen. Die Kosten betragen 16 Euro, Teilnehmern wird geraten, Sportbekleidung und etwas Verpflegung mitzubringen. Der Ausflug geht von 11.30 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt ist der Checkpoint Schömberg, Schweizerstraße 16.

Wer einen entspannten Tag beim Grillen verbringen möchte, ist am Dienstag, 16. April, von 17 bis 20 Uhr im Jugendhaus Gosheim herzlich eingeladen. Die Kosten betragen einen Euro. Jugendliche ab zehn Jahren können mitmachen, jedoch fällt das Grillen bei schlechtem Wetter aus. Interessierte ab zwölf Jahren können am 17. April von zehn bis 17.35 Uhr einen Tag in Stuttgart beim Shoppen verbringen. Die Anmeldung kostet zwölf Euro.

Am 18. April steht ein weiterer Programmpunkt an - ein Graffiti-Workshop. Ab zwölf Jahren können sich Jugendliche im Jugendhaus Wellendingen treffen und sich mit einer Künstlerin kreativ ausprobieren. Der Workshop ist von 10 bis 14 Uhr und kostet fünf Euro. Es wird geraten, alte Kleidung mitzunehmen. Wem das nicht reicht, ist ein weiterer Ausflug geboten - eine Fahrt in den Europapark. Interessierte ab zwölf Jahren können daran teilnehmen. Wichtig: Eine erfolgreiche Anmeldung erfolgt nur, wenn das Anmeldeformular und die Kosten von 35 Euro abgegeben wurden. Die Fahrt in den Europapark ist am 4. Mai. Treffpunkt ist das Rathaus in Wehingen. Die Fahrt geht von 6.45 bis 20 Uhr. Den Teilnehmern wird geraten, wetterangepasste Kleidung, ein Vesper und eventuell etwas Geld mitzunehmen.