Greifvögel flößen Kindern und Erwachsenen Respekt ein

Rauhe Winde wehen am Donnerstagnachmittag auf dem Bubsheimer Kirchberg, da wo sonst die Kicker des SV Bubsheim versuchen, das Runde ins Eckige zu bringen. An diesem Tag aber gehört das Spielfeld Falkner Franz Ruchlak, der Kindern, aber auch Erwachsenen seine Greifvogel-Stars näher bringt.

Lothar Staiger vom SV Bubsheim begrüßt 50 Kinder und Erwachsene im Alter von drei bis 80 Jahren und verspricht jung wie alt eine spannende Stunde im Rahmen des vom SV Bubsheim organisierten Ferienprogramms und später den Senioren einen angenehmen Nachmittag im Sportheim.

Respekt vor dem Falken.

Auf dem grünen Rasen warten ein Weißkopf-Seeadler, zwei Bussarde, zwei Falken und ein Uhu auf den Moment, wo sie zeigen können, was in ihnen steckt.

Flugshow beeindruckt

Franz Ruchlak ist Profi. Das merkt man auf den ersten Blick. Seine Flugshow basiert auf einer jahrzehntelangen Erfahrung als Falkner mit den Vögeln, die, angebunden auf ihren Sitzplätzen, warten bis sie das appetitanregende Startsignal des Meisters bekommen.

Auf den Rängen sitzen die Kinder, deren Eltern und Großeltern, aber auch Interessierte, die sich gerne von der Faszination des Fliegens dieser Vögel, aber auch von einem „Tete a Tete“ trotz spitzer Schnäbel begeistern lassen wollen.

Die Bussarde dürfen als erste ran und sich in die Bubsheimer Luft schrauben, dort ihre Kreise ziehen, um gelegentlich auch Zwischenstation in den Baumkronen der Umgebung zu machen, stets auf einen Happen lauernd, der sich in der Umhängetasche Ruhlacks befindet.

Kinder nehmen Vögel auf den Arm

Der Meister gibt Hinweise zum Leben und der Lebenswelt der Vögel, lässt aber seine Schützlinge nicht aus den Augen und lockt sie wieder zu sich.

Ein Spaziergang durch die Zuschauerreihen gehört zum Programm, so dass die Tiere auch ganz aus der Nähe betrachtet werden können.

Ruhlack gibt zwischendurch Informationen darüber, welche Voraussetzungen für das Halten so eines Vogels vorhanden sein müssen. Dann gibt er den Kindern die Gelegenheit, einen Bussard im wahrsten Sinne des Wortes auf den Arm zu nehmen, um ihn für kurze Zeit in Besitz zu bekommen.

Vogel wiegt 5,5 Kilogramm

Als dann der Weißkopf-Seeadler mit mächtigem Flügelschlag langsam, einem Jumbojet gleich, über dem Rasen an Höhe gewinnt, staunen die Zuschauer, wie der Vogel mit 5,5 Kilogramm Körpergewicht und 2,5 Metern Flügelspannweite langsam an Höhe gewinnt und zu Ruchlaks Partnerin düst.

Nur mit einem leckeren Happen gelingt es dem Falkner, den Riesenvogel wieder zu sich zu locken. Beim Anflug hört man das Rauschen der Flügel und ist fasziniert davon, wenn er zur Landung ansetzt und nach dem Happen giert.

Etwas behäbiger geht es da bei Gerda zu, einem Uhu, der es offensichtlich genießt von den Zuschauern in Augenschein genommen zu werden. Dagegen ist das kleine Steinkäuzlein ein Winzling, erweckt aber bei jung und alt jene Reflexe, die sich beim Angucken eines kleinen Kindes automatisch beim Menschen mit einem Lächeln auslösen.