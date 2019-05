Gospelchor entpuppt sich als „wunderschöner Leckerbissen“

Einfach mal auf die schönen Seiten des Lebens „gucken“ wollten die Sängerinnen und Sänger der Harmonie Bubsheim am Samstagabend im Bubsheimer Pfarrgemeindesaal. Dabei steckten hinter der „bright sight of life“ drei verschiedene Chorformationen. Einmal durfte der neu gegründete Frauenchor auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten, erste Gesangsschritte unternehmen, ein andermal stimmten die Männer der „Harmonie“ zum Chorgesang an. Zum absoluten Höhepunkt aber geriet der Auftritt des Gospelchors „Living Voices“ aus Veringenstadt mit, wie Vorstand Rainer Sauter es ausdrückte, „wunderschönen Leckerbissen“.

Auf den Tischen hatte die „Harmonie“ mit ihrem Vorsitzenden Rainer Sauter allerlei Grünzeug zur Verfeinerung von Speisen drapiert, und an einer Whisky-Bar konnte man sich Hochprozentiges zuführen, während der neue Dirigent, Oliver Simmendinger, den neuen Frauenchor mit der Gitarre begleitete. Mit „You raise me up“, „Applaus, Applaus“ und „Let it be“, der Dirigent war zwischenzeitlich ans Keyboard gewechselt, feierte der erwachsene, weibliche Nachwuchs in der „Harmonie“ seine ersten Gesangsschritte. Die „Fusion“ von Männern und Frauen debütierte mit „Heißer Sand“ und „I am sailing“ und demonstrierte, wie ein möglicherweise neu zusammengestellter gemischter Chor klingen kann, bevor sich der Männerchor traditionell mit sonorem Klang den Themen „Schwinge dich auf mein Lied“, „Freiheit“ und dem Klassiker „La Montanara“ widmete, um schließlich eben diese „bright sight of life“ gesanglich umzusetzen.

Dann aber wurde die Bühne freigegeben für die „Living Voices“ aus Veringenstadt, einer Stadt, die eigentlich ein Dorf in der Nähe von Sigmaringen ist. Ihr musikalischer Leiter, Anton Roggenstein, setzte sich mit einem kleinen Spickzettel „bewaffnet“ ans Keyboard und dann legten die dominanten Frauen mit den vier Männern in einer Art und Weise los, wie man es in diesen Räumen wohl noch nie gehört hat. Wunderschöne, rhythmisch wie melodisch top arrangierte Gospels brachte dieser fulminante Chor zum Ausdruck, dass es eine Freude war, ihm zuzuhören. Zahlreiche solistische Einlagen von Theresa Gauggel, Valerie Ivanow aus dem Pop-Bereich wie „Perfect“ und „In the circle of life“ und mehr ließen im Saal eine begeisterte Stimmung aufkommen.

Mitreißende Gospels animierten zum rhythmischen Mitklatschen. Zahlreiche andere solistische Einlagen rundeten das attraktive Angebot ab. Anton Roggenstein führe den Chor am Keyboard so souverän, dass man respektvoll die Ohren spitzte und sich andererseits wunderte, wie er, völlig ohne Noten, seinen Chor am Keyboard begleitete. Das war einfach richtig klasse, was dieser städtische Gospelchor da auf die Bühne zauberte. Mit einem grandiosen Schluss-Song, verabschiedete sich der Chor von den Bubsheimern. Man wird sie in höchst angenehmer Erinnerung behalten. Rainer Sauter von der „Harmonie“ war jedenfalls „sprachlos“ und das Publikum war fasziniert. So schön kann singen sein.