Gosheims Bürgermeister wertet Leo Grimms Schreiben als Wahlkampfgetöse

Der Gosheimer Bürgermeister André Kielack erwidert die Stellungnahme Leopold Grimms in dieser Zeitung vom Freitag zur Gesundheitsversorgung und der Rolle des Heubergs im Kontext der Klinikschließung in einer Stellungnahme.

Leopold Grimm spreche eine mögliche Zusage der Landkreisverwaltung für einen Notarztsitz in Gosheim und für die Einrichtung eines Ärztehauses auf dem Heuberg an und verknüpfe diese angeblichen Zusagen mit der Zurückhaltung einzelner Bürgermeister im nördlichen Landkreis in der Klinikdiskussion.

Hierzu wolle er als Bürgermeister von Gosheim und als Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg Stellung nehmen, so Kielack: „Über die Einrichtung eines Notarztstandorts auf dem Heuberg entscheidet der gemeinsame Bereichsausschuss der Krankenkassen und nicht die Landkreisverwaltung oder der Landrat! Was hat ein möglicher Notarztsitz auf dem Heuberg mit dem Klinikum in Spaichingen zu tun? Die klare Antwort lautet: Nichts!“

Alleine die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg verzeichneten nach den Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg über 8500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. „Wir sind mit die industrie- und wirtschaftsstärkste Raumschaft im Landkreis. Genauso wie die Stadt Spaichingen mit ihren rund 5600 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, brauchen wir daher einen Notarztstandort, damit die Hilfsfristen eingehalten werden können.“ Daher sei es notwendig, dass ein weiterer Notarztstandort auf dem Heuberg eingerichtet werde, „und wir sind dankbar, dass es in Spaichingen auch weiterhin den wichtigen Notarztstandort geben wird.“

Kielack weiter: Auch über den Sitz des Notarztes entscheide der gemeinsame Bereichsausschuss der Krankenkassen und es gehe den Gemeinden alleine um einen Sitz auf dem Heuberg, vom Standort Gosheim sei hier nicht die Rede gewesen. Und: „Was hat die mögliche Schaffung eines Ärztehauses auf dem Heuberg mit den Diskussionen um das Krankenhaus in Spaichingen zu tun? Auch hier lautet die klare Antwort: Nichts!“ Bei der Diskussion um die Zukunft des Klinikstandorts in Spaichingen sei es um die stationäre Versorgung mit stationären Betten in den Bereichen Innere Medizin und Altersmedizin gegangen. „ Wenn sich die Raumschaft Heuberg entschließt, gemeinsam ein Ärztehaus auf dem Heuberg zu implementieren, dann wollen wir damit die ambulante Versorgung unserer zirka 12400 Einwohner im Gemeindeverwaltungsverband verbessern.“ Diese ambulante Versorgung sei völlig unabhängig von einer stationären Versorgung in Spaichingen.

„Bleibt zu hoffen, dass Stadtrat Leopold Grimm seine inhaltlich falschen Aussagen als Wahlkampfgetöse verstanden wissen will und er es inhaltlich besser weiß… Klar ist, dass die Raumschaft Heuberg und die Raumschaft Spaichingen im Ziel vereint sind, für unsere Einwohner die bestmögliche Gesundheitsvorsorge anbieten zu können. Schade nur, dass die Stadt Spaichingen mit ihren Verantwortlichen in der Vergangenheit nicht viel zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit beigetragen hat“, so Kielack.