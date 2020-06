Gosheims Bürgermeister Kielack rechnet 2020 mit keinerlei Vereinsfesten mehr

In seiner Maisitzung, die aufgrund der Corona-Pandemie erneut in der Jurahalle stattfand, hat sich der Gosheimer Gemeinderat unter anderem mit zwei großen Themen, der Friedhofsneugestaltung und dem Brandschutz in der Juraschule beschäftigt. Nach einer Brandverhütungsschau 2019 an der Juraschule, müssen einige baulichen Dinge angesichts gesetzlicher Vorgaben verändert werden.

Obwohl die Schau dem Gebäude einen guten Zustand bescheinigte, werden die Anforderungen an den Brandschutz immer strenger. „Notraffungen der Beschattungsanlagen“ sollen eingebaut werden, damit die Fluchtwege besser zugänglich werden. Ebenso plant die Verwaltung den Umbau von zehn Fluchtfenstern in Fluchttüren, um im Brandfall schnellstmöglich das Gebäude verlassen zu können.

Die Kosten liegen bei 134 000 Euro. Unabhängig davon fordert die Baurechtsbehörde des GVV die Installation einer flächendeckenden Brandmeldeanlage, welche auf die Leitstelle der Feuerwehr in Tuttlingen aufgeschaltet werden kann. Mit solch einer Anlage würde der Ausbruch eines Brandes schnellstmöglich bemerkt werden. Die Kosten dafür liegen bei 49 000 Euro. Diese Maßnahme sei aus Sicht der Verwaltung absolut notwendig.

Der Gemeinderat befürwortet die vorgeschlagenen Brandschutzmaßnahmen, ebenso die vom anwesenden Schulleiter Rudolf Schedy beantragte Verlegung des Rektorats und des Sekretariats vom Dachgeschoss in das Erdgeschoss.

Abgelehnt wurde dagegen der Vorschlag Schedys zur Einrichtung eines Konferenzraumes für Elternabende und größere Veranstaltungen mit einer mobilen Trennwand, sowohl im Grundschulgebäude als auch in den beiden Trakten. Stattdessen solle die Jurahalle genutzt werden.

Ein weiterer umfangreicher Punkt beschäftigte sich mit der optischen Neugestaltung des Friedhofs und der Entfernung der Thuja-Hecken. „Die Verwaltung hat in diese Sitzungsvorlage viel Zeit und Herzblut investiert, weil wir die Optimierung der Neugestaltung des Friedhofs als sehr wichtiges und vordringliches Gemeindethema ansehen“, sagte Bürgermeister Kielack einleitend.

Notwendig sei vorallem die Entfernung der vorhandenen insgesamt fast 90 Meter langen Mauer sowie der Thuja-Hecken. Diese sind größtenteils kaputt und zwischenzeitlich so breit, dass sie schon in einzelne Gräberreihen hineinreichen.

Daneben sind an der Mauer zahlreiche Putzfehlstellen und auch der Zustand des Fundaments ist nicht mehr gut. Die Verwaltung schlägt deshalb einen komplett neuen Sichtschutz vor, welcher aus verschiedensten Materialien wie Holz, Milchglas, Metall, Naturstein und Bepflanzungen oder einem Mix aus allem sein kann. Der Technische Ausschuss entscheidet in einem Bemusterungstermin darüber. Die Material- und Baukosten werden bei etwa 100 000 Euro liegen.

Ein Antrag, auch die Mauer an der Friedhofsstraße gleichzeitig mitauszuführen, fand innerhalb des Gremiums keine Mehrheit. Zudem soll für Friedhofnutzer statt eines hohen Absetzcontainers eine Abrollmulde bereitgestellt werden. Die Verwaltung wurde gleichzeitig beauftragt, die langfristigen Kosten für diese Lösung und Alternativen für eine Vertiefung beziehungsweise Installation von Schüttboxen mit einheitlicher Mülltrennung zu erheben.

Darüber hinaus berichtete Bürgermeister Kielack von einem „ordentlichen Zeitplan“ in welchem sich der Bau der „Lembergresindenz“ befinde. „Wir gehen berechtigt und erwartungsfroh davon aus, dass in zwölf Monaten der Erstbezug möglich ist“, so Kielack. Derzeit wird der aktuelle Mietpreis kalkuliert, danach alle Interessenten angeschrieben, sodass eine Vergabe der Wohnungen im Herbst 2020 realistisch ist.

Weiteres Thema der Sitzung: die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bürgermeister Klielack rechnet damit, dass 2020 keine Dorffeste, Zeltfeste, Musikfeste, größere Flohmärkte oder Kirmesveranstaltungern stattfinden werden. Vereinsaktivitäten seien unverändert schwierig durchzuführen.

Bei der Richtlinie der Gemeinde zur „Förderung von Wohnraum und Reduzierung von Leerständen“ wird anstelle des Baujahrs 1960 und älter, ab sofort Gebäuden, welche zum Zeitpunkt der Förderantragsstellung älter als 40 Jahre sind, bei einer Sanierung Förderung zuteil.