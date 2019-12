Gosheimer Unternehmen unterstützt an Blutkrebs erkrankte 13-Jährige

Wie in den Vorjahren hat die Firma CVT-Capellmann entsprechend ihrer Compliance-Richtlinien auf den Versand von Weihnachtspräsenten verzichtet und sich hingegen „einer Herzensangelegenheit gewidmet“, so eine Pressemitteilung. „Für uns ist es Jahr für Jahr von großer Bedeutung, Menschen, die unsere Hilfe dringend benötigen, mit unserer Spende zu unterstützen“, sagt Hans Capellmann (CEO). In diesem Jahr ging die Geldspende über 2500 Euro an einen tragischen Fall aus der Region: Das Geld ging über die DKMS an die 13-jährige Sportlerin Svenja Ketterer aus Rottweil.

Die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, durch Unterstützung von Knochenmarkspenden die Heilungschancen der an Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen des blutbildenden Systems Erkrankten zu verbessern. Auch Svenja hat dieses Jahr die Diagnose Blutkrebs erhalten. Neben dem Sport liebt sie es zu backen – ihr großer Traum ist es, einmal eine Confiserie zu eröffnen. Bereits im November fand eine große Registrierungsaktion in Rottweil im „Kapuziner“ statt. Auch wenn noch kein passender Spender gefunden werden konnte, hat Svenja mittlerweile bereits die dritte Chemotherapie überstanden. CVT hofft, „als gutes Beispiel voran zu gehen, und es wäre schön, es finden sich noch mehr Leute, die sich bei der DKMS registrieren lassen und so womöglich die Chance haben, ein Leben zu retten“. Jeder könne sich online bei der DKMS registrieren. Das Set für den Wangenabstrich werde per Post zugesendet. Hier direkt für Svenja: https://www.dkms.de/de/aktion/sei-svenjas-held.

Auch gingen die Kunden- und Lieferantengeschenke, die CVT in diesem Jahr erhalten hatte, laut Mitteilung als Sachspende an das Altenheim in Gosheim. „Wir sind sehr froh, dass wir hier eine solch große Freude bereiten konnten und danken der Leiterin Mattes für den herzlichen Empfang“, so Lisa Kinkelin von CVT.