Gosheimer stellen „alternative Maibäume“ auf

Schade, dass in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auch der Maibaum vor der Kreissparkasse nicht gestellt werden darf, an dem sonst immer die Wappen vieler Gosheimer Vereine und Gruppen angebracht sind. Schade, dachte sich auch Juliane Hermle, Vorsitzende des Skiclub Gosheim, und hatte eine Idee, mit der sie zu Bürgermeister André Kielack ging: Alternativ zum Maibaum werden die Vereinswappen an den Straßenlaternen angebracht und jeder Verein oder Gruppe kann sein eigenes Wappen in der „Mainacht“ dekorieren.

Es hätte einen großen Maibaum geben sollen: Diese Aktion mit dem Maibaumstellen wurde aber vor rund zwei Wochen von den Gauß Germanen abgesagt, die dieses Event samt Hockete beim Maibaum mit der ganzen Bevölkerung sonst organisieren. Sie hatten Bedenken, dass sie die Abstandsregelungen nicht einhalten könnten.

„Der Bürgermeister zeigte sich gleich erfreut über die Idee und sagte mir die Unterstützung durch den Bauhof zu“, sagt Juliane Hermle. Dieser verteilte und befestigte alle Wappen an der Straßenbeleuchtung entlang der Hauptstraße. Viele Vereine schmückten unter Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften ihre Wappen teilweise originell aus: Der Skiclub brachte Skier und einen bepflanzten Skihelm an, die Straßenlaterne des Tennisclubs war an den vielen gelben Bällen und dem Tennisschläger zu erkennen, die Feuerwehr hing Schläuche, Feuerlöscher und Strahler auf. Kreativ zeigte sich auch der Frauenstammtisch (Foto).