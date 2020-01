Gosheimer schaffen das Sportabzeichen

In der vergangenen Saison haben 17 Mitglieder der Sportabzeichengruppe des TV Gosheim das Deutsche Sportabzeichen erworben. Mit einem ganzjährigen und vielseitigen Training, sowohl in der Halle als auch im Freien, halten sich regelmäßig bis zu 20 Sportler fit und konnten so mühelos die Abnahmen zu ihren Abzeichen ablegen. Nun erhielten sie die Sportabzeichen.

Die Absolventen von 2019 sind Silvia Ulber (Deutsches Sportabzeichen in Gold/zum 26. Mal erworben), Frank Kugler (Gold/11), Rosi Baumeister (Silber/2), Andreas Kuhn (Gold/26), Johanna Alber (Gold/5), Paul Mayer (Bronze/32), Elisa Alber (Gold/9), Nina Forai (Gold/1), Annette Hermle (Gold /12), Christoph Ulber (Gold/30), Emma Kugler (Gold/9) und Brigitte Ramsperger (Gold/7), Sonja Unterhuber (Gold/ 12), Monik Villing-Baraitaru (Gold/10), und Tirza Alber (Gold/7), Konrad Kostezka (Gold/8) und Reinhard Baumeister (Silber/5).

Alle Sportbegeisterten, die 2020 bei der Abnahme des deutschen Sportabzeichens dabei sein wollen, sind herzlich eingeladen zum wöchentlichen Training immer montags um 19 Uhr in der Jurahalle in Gosheim.