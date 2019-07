Gosheimer Paar feiert diamantene Hochzeit: „Früher haben wir Schiffsreisen geliebt“

Auf den Tag genau am 27. Juli 1959, vor 60 Jahren, gaben sich Rosa und Bernhard Schuler in Gosheim das Ja-Wort. Heute feiert das Paar seine diamantene Hochzeit.

Die Hochzeit feierten die damals 26-Jährigen in der Kirche in Gosheim. Nach dem Gottesdienst ging die Hochzeitsgesellschaft weiter in das Gasthaus Krone – dort wo das Paar jetzt auch die diamantene Hochzeit feiert.

Gerne blicken die beiden zurück und erzählen von ihrer ersten Begegnung: Rosa, die damals noch Dörr hieß, aus Ailringen im Kreis Künzelsau, ist als Älteste von fünf Kindern. Mit 18 Jahren kommt sie zu ihrer kinderlosen Tante und deren Mann. Sie bieten ihr, und später auch ihrer Schwester Rita, an, bei ihnen zu wohnen und beim Onkel in der Kugelschreiberfabrik zu arbeiten. Damals pflegte die Tante zu sagen: „Verdien` deine Aussteuer“, erzählt Rosa Schuler heute.

Auf dem Weg zur Arbeit lief Rosa Schuler (damals Dörr) täglich an der kleinen Fabrik vorbei, wo Bernhard Schuler als Chirurgiemechaniker in der Firma seines Vaters arbeitete. Bernhard Schuler blieb die junge hübsche Frau nicht verborgen, wie er erzählt. In dieser Zeit habe es gefunkt und aus den beiden wurde ein Paar.

Treffen konnten sie sich nur auf anderen Hochzeiten

„Viele Möglichkeiten uns zu treffen hatten wir zu jener Zeit aber nicht“, sagt Bernhard Schuler. Vielmehr seien die öffentlichen Hochzeiten, so wie sie damals gefeiert wurden, fast die einzige Möglichkeit gewesen, sich zu sehen und dann auch zu tanzen.

Bernhard Schuler selbst musste als Ältester von fünf Kindern schon früh Verantwortung übernehmen, nachdem sein Vater bei einem Verkehrsunfall gestorben war. Bevor das Paar endgültig zusammen war, schickte die Tante Rosa ein halbes Jahr in die Schweiz, um in einer Familie im Haushalt mitzuhelfen.

Nach ihrer Hochzeit erledigte Rosa Schuler neben der Kindererziehung die Heimarbeit und stieg mehr und mehr in den Betrieb ihres Mannes ein: Als Bürokraft arbeitete sie in dem Betrieb, der über die Jahre immer größer wurde. Während sie vor einigen Jahren aufhörte, im Geschäft mitzuarbeiten, ist Bernhard Schuler heute noch täglich für ein paar Stunden im Betrieb anzutreffen, auch wenn er die Firma Präzesionstechnik Schuler bereits 1997 an die Söhne Bernd und Martin Schuler übergeben hat.

Die 85-jährige Rosa Schuler ist froh darüber, dass sie nach einem schweren Beinbruch vor fast sechs Jahren ihren Haushalt noch selber führen kann. Die Pflege ihres blumenreichen Gartens überlässt sie ihrem Mann, dessen Hobby die Gartenarbeit ist. Der 86-Jährige singt auch im Kirchenchor.

Ansonsten verbringt das Paar seine Freizeit gerne mit Spaziergängen. „Früher haben wir Schiffsreisen geliebt“, sagt Rosa Schuler. „Heute können wir die leider nicht mehr machen.“ Auch zu ihrem Sohn Christoph Schuler, der mit seiner Familie in Seattle in den USA lebt, können sie heute nicht mehr fliegen.

Was allerdings noch gut geht: Ein Ausflug in die Ferienwohnung in der Schweiz. In dem abgelegenen Haus im Kanton Wallis sind Rosa und Bernhard Schuler regelmäßig.

Ihren Festtag verbringt das Ehepaar zunächst bei einem Festgottesdienst unter Begleitung des Kirchenchors. Dann feiert das Paar weiter im Gasthaus Krone in Gosheim mit Verwandten und Freunden und vor allem mit den Kindern Bernd, Martin, Christoph, Patrizia und den Schwiegerkindern. Besonders freuen sich die Großeltern darauf, dass alle elf Enkel kommen.