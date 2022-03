Gosheimer Musiker beteiligen sich an landesweitem Benefizkonzert

Der Landesmusikverband Baden-Württemberg ruft für den 25. März zu landesweiten Benefizkonzerten für die Ukraine auf. Damit sollen Hilfsgelder für humanitäre Maßnahmen gesammelt werden. Der Termin fällt auf den 15. Jahrestag der Berliner Erklärung zu den europäischen Werten von Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Dieser Aktion schließt sich der Musikverein Gosheim an und veranstalten daher um 19 Uhr ein kurzes Platzkonzert am Rathaus. Die Spenden werden der Arbeit der Caritas in der Ukraine zugute kommen.