Gosheimer Gemeinderat votiert für Architektenwettbewerbe

Gosheims Bürgermeister André Kielack hat zu einer ungewöhnlichen Gemeinderatssitzung eingeladen: Aus gesundheitlicher Vorsorge fand sie in der Jurahalle statt. In der einen Hallenhälfte erhielt jeder der Räte einen eigenen Tisch, die zahlreich erschienenen Zuhörer saßen mit dem nötigen Sicherheitsabstand in der anderen Hallenhälfte, Desinfektionsmittel und Schutzmasken lagen für alle bereit. Hauptthemen waren der Haushalt 2020 und der Neubau von Bauhof und DRK-Gebäude.

Rückblickend erläuterte Kielack den Beschluss des Gremiums vom 16. Dezember, die beiden Rettungsdienste (DRK und Feuerwehr) am jetzigen Standort in der Daimlerstraße 34 zusammenzuführen. Dadurch bedingt wird dort ein neues DRK-Gebäude gebaut sowie in der „Alten Wehinger Straße/Am Bühl“ ein neues Bauhofgebäude. Um gemäß der Vorschriften der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge auf der sicheren Seite zu sein, gibt es nur zwei Verfahren: Mehrfachbeauftragung und Architektenwettbewerb, wobei die Verwaltung letzteres bevorzugt. Kielack betonte, dass man mit diesem Instrumentarium in Gosheim ganz neue Wege beschreiten und ein „Zeichen des Aufbruchs“ setzen wolle.

Mittels einer Präsentation führte Gerd Grohe vom Architektenbüro Kohler Grohe Architekten, Stuttgart, in die Materie der zwei Verfahren ein. Das Gremium begrüßte zwar mehrheitlich einen solchen Wettbewerb, kritisierte jedoch die hohen Honorarkosten von 118 000 Euro brutto und bat um ein günstigeres Angebot, welches eventuell durch Synergieeffekte erreicht werden könnte, und weniger Bewerbern um die Teilnahme. Anfang 2021 sollen die Siegerentwürfe gekürt werden. Der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme der Umsetzung zweier Architektenwettbewerbe zu. Kielack zeigte sich erfreut, dass mit diesen Architektenwettbewerben die ersten Schritte für zwei große Bauvorhaben „und damit eine tolle Weiterentwicklung für Gosheim“ eingeleitet werden könnten.

Weiter ging es um die Verabschiedung des Haushaltplans 2020. Nach einer Vorberatung waren Änderungsvorschläge eingearbeitet worden. Da die öffentliche Gemeinderatssitzung am 9. März aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, waren die Gemeinderäte per Umlaufbeschluss um ihre Stellungnahme und Zustimmung gebeten worden. Die Rückmeldungen haben auch bezüglich der geplanten beiden Beteiligungen an der Netze BW und der ENBW ein einstimmiges Votum hervorgebracht.

Zudem beschäftigte sich der Rat mit dem Erlass von Bauplatzvergaberichtlinien für Gosheim. Da die Gemeinde zeitnah vier Bauplätze im Bereich Lehrwiesen und Egarten verkaufen möchte, benötigt man dafür ein rechtsicheres Vergabeverfahren, welches sich am „Ulmer Modell“ orientiert. Zu dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Fragekatalog/Bewerbungsbogen hatte das Gremium diverse Anregungen und Änderungswünsche. Die eingebrachten Wünsche werden nochmals rechtlich geprüft und erneut dem Gremium vorgelegt.

Weitere Themen der Gemeinderatssitzung:

-Die Erschließungsarbeiten im Bereich Egarten/ Schwabenstraße werden zu einem Angebotspreis von 173 092 Euro brutto an die Firma Walter Straßenbau KG, Trossingen, vergeben.

-Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Egarten - 1. Änderung“ wurde gefasst.

-Die Firma Edeka lehnt eine finanzielle Beteiligung an der geplanten Einrichtung einer E-Ladesäule am künftigen Standort des Markts in der Wehinger Straße ab, weshalb nun dorthin keine Säule kommt.

-Die Gemeinde hat den Antrag des Fördervereins der Narrenzunft auf Erlass der Gewerbesteuer in Höhe von 2109 Euro für 2018 stattgegeben.

-Seit dem 27. April ist die Notbetreuung in den örtlichen Kindergärten und Schulen ausgeweitet worden, welche in enger Abstimmung mit der Katholischen und der Evangelischen Kirchengemeinde stattfindet. Die Elternbeiträge werden auch im Mai 2020 nicht eingezogen.

-Geplante Veranstaltungen wie das Musikfest Ende Juni, das Fünfziger Fest, das Narrenzunftfest Ende Juli sowie das Seifenkistenrennen stehen auf der Kippe.

-Im Jurabad finden zurzeit Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten mit einem Auftragsvolumen von 25 000 Euro brutto statt.