Gosheimer Gemeinderäte nehmen ihre Arbeit auf

Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai in Gosheim sind 14 Gemeinderäte aus insgesamt 28 Kandidaten neu in ihr Amt gewählt worden, darunter eine Frau. Sieben Gemeinderäte sind als neue Mitglieder in das Gremium gewählt worden.

Der neue Gemeinderat setzt sich aus der Fraktion der CDU, Pro Gosheim und den Freien Wählern zusammen. Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung am vergangenen Montag stand nun die Verpflichtung der gewählten Gemeinderäte für die kommenden fünf Jahre, die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter sowie die Besetzung und Wahl der verschiedenen Ausschüsse.

Bereits im Vorfeld hatte das Gremium einvernehmlich einen Wahlvorschlag für die einzelnen Ausschüsse erarbeitet. Mit der gemeinsam gesprochenen Eidesformel wurden die Gemeinderäte verpflichtet, per Handschlag und Unterschrift die Wahl der einzelnen Räte besiegelt. Es fand eine offene Wahl per Handzeichen statt bei der folgende Aufgaben und Vertretungen beschlossen wurden: Erster Bürgermeisterstellvertreter wurde Otto Weber, zweiter Stellvertreter Bernd Schuler und dritter Markus Weber. Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind Ignaz Mayer, Andreas Speck, Annika Stier, Jürgen Weber, Gerd Grewin, Otto Weber und Wolfgang Hauser. Dem Technischen Ausschuss gehören Tom Hermle, Thomas Weber, Bernd Schuler, Armin Gruler, Franz Peyerl, Markus Weber und Helmut Hermle an.

Als Vertreter des Verwaltungsverband Heuberg wurden Andreas Speck, Armin Gruler und Wolfgang Hauser benannt, beim Schulverband Gosheim-Wehingen Annika Stier, Gerd Grewin und Markus Weber.

Dem Zweckverband Hohenberggruppe Wasserversorgung gehört Ignaz Mayer an. Vertreter beim gemeinsamen Kindergartenausschuss sind Tom Hermle und Jürgen Weber, bei der Sozialstation Spaichingen Markus Weber. Dem Beirat der St. Anna Hilfe Stiftung Liebenau gehören Andreas Speck, Otto Weber und Markus Weber an. Unterzeichner der Gemeinderatsprotokolle sind Thomas Weber und Gerd Grewin. Mitglied des Nachbarschaftshilfeverein MiKaDo ist Otto Weber.