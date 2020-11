Gosheimer Freunde der Behinderten sagen Adventsfeier ab

Die Adventsfeier der Gosheimer Freunde der Behinderten am 5. Dezember kann im Corona-Jahr nicht stattfinden. Zu diesem Schritt haben sich die Freunde der Behinderten aufgrund der steigenden Infektionszahlen durchringen müssen.

Dieses Jahr ist alles etwas anders, auch bei den Gosheimer Freunden der Behinderten, heißt es in deren Pressemitteilung. Das Jahreshighlight des Vereins, die traditionelle Adventsfeier, wird dieses Jahr zum ersten Mal seit 20-jährigem Vereinsbestehen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. „Leider können wir die Veranstaltung nicht wie gewohnt und auch gewünscht mit unseren Freunden aus dem Landkreis Tuttlingen und der Schweiz mit gutem Gewissen durchführen“, so die vorsitzende Myriam Vogt. „Daher haben wir uns dazu entschlossen, die Adventsfeier in Gosheim abzusagen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, weil wir wissen, wie wichtig die Feier und wie groß die Vorfreude bei den Menschen mit Behinderung ist“, bedauert Vogt. „Deshalb ist es uns auch wichtig, mit einem Nikolausgeschenk dennoch ein klein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen und eine kleine Freude zu bescheren.“

Das gesamte Jahr musste auf sehr viel verzichtet werden. Weshalb der Verein versucht hat, den tristen und zum Teil isolierten Alltag der Menschen mit Behinderung etwas zu erheitern. Sei es durch die Lieferung eines leckeren Erdbeerkuchens direkt in die Wohnheime oder durch die Anschaffung von Outdoor-Spielgeräten zur Pausengestaltung. Für Abwechslung und ein Lächeln auf den Gesichtern sorgte das Clown-Duo Rosina & Hupe. Und einen fröhlichen Nachmittag draußen im Garten mit Musik und Unterhaltung hatten die Bewohner der Lebenshilfe mit Musikant und Zauberer Jürgen Fröschlin. Geplant ist auch eine Seniorensportgruppe über die Wintermonate, die der Verein gern finanziell ermöglichen möchte.

„Zudem sind für nächstes Jahr schon weitere Anschaffungen wie zum Beispiel eine Traumfänger-Hängematte oder ein behindertengerechtes Hochbeet für St. Agnes in Spaichingen geplant“, so Myriam Vogt. „Auch wenn wir dieses Jahr auf eine gemeinsame Feier verzichten müssen, möchten wir zeigen und fühlen lassen, dass wir dennoch für unsere Freunde da sind. Dieses Jahr leider mit Abstand, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder persönlich.“