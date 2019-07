Gosheimer feiern 50er Fest

Der Jahrgang 1969 hat zusammen mit den Jahrgängern 1959, 1949, 1939 und 1929 das traditionelle 50er Fest gefeiert. Der Festtag begann mit einem Treffen auf dem Roten Platz vor dem Rathaus, bevor es zum Fototermin auf die Stufen der Heilig Kreuz-Kirche ging. Den anschließenden Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Ewald Ginter zusammen mit dem 80er Jubilar Pater Otto Weber.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den D`Tschäss-Schwoaba unter der Leitung von Anita Winz. Zudem spielte eine Gruppe des Musikvereins Gosheim, die größtenteils aus Kindern der Jubilare bestand und sich extra für diesen Festtag formiert hatte. Dirigiert hat Kletus Colonia, Katrin Wenzler war mit einem schönen Sologesang dabei.

Nach dem Stehempfang auf dem Rathausplatz marschierten die Jubilare zu den Klängen der vorausgehenden Musikkappele in die Jurahalle, wo ein Kuchenbüffet die Gäste erwartete. Die Mädchentanzgruppe Wild Cats, welche einige Jubilarskinder in ihren Reihen hatte, eröffnete das Programm. Grußworte von Bürgermeister Andre Kielack und Jahrgangssprecherin Doris Schrenk folgten. Danach überraschte Christa Knorr von den 1959ern die Anwesenden mit einem beeindruckenden Sologesang. Der Jahrgang 1969 nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise: in Gedichtform und mit passender Musik ging es durch die Jahre 1929, 1939, 1949, 1959 und 1969.

Der Jahrgang 1959 trug als große Gruppe mit zwei schwungvollen Liedern bestens zur Unterhaltung des Abends bei. „Dalli-Klick“ und eine sportliche „Jumping“-Nummer einiger 1969er Männer ließen das Programm auf unterhaltsame Weise ausklingen. DJ Reger legte die passende Musik auf und sorgte bis spät in die Nacht für beste Stimmung.