Gosheimer Ehepaar ist seit 65 Jahren verheiratet

Eiserne Hochzeit wird am Mittwoch, 10. Juli, in Gosheim gefeiert. Magdalena und Stefan Galambos sind seit 65 Jahren verheiratet.

Bei der Arbeit auf einem Landwirtschaftsgut mit Geflügelfarm, Pferden und Kühen im ehemaligen Jugoslawien lernten sich die damals 15-jährige Donauschwäbin Magdalena und der 21jährige Stefan, Ungar mit deutschen Wurzeln, kennen. Sie war mit der Aufzucht von Küken beschäftigt, er kümmerte sich um sämtliche Reparaturen auf dem Gut. Leider war die junge Liebe eingeschränkt durch die strenge Mutter von Magdalena. Die geplante Hochzeit im Mai 1954 musste auf den 10. Juli verschoben werden, da die Braut zu dem Zeitpunkt noch nicht 18 war und es deshalb kompliziert geworden wäre. 1955 wurde Sohn Stefan geboren.

1964 kam das Paar mit Sohn und Magdalenas Mutter über München zu Verwandten nach Gosheim. Diese vermittelten ihnen einen Arbeitsplatz und eine Wohnung bei der Firma Hauser/Kugelschreiber. Der Firma blieben beide bis zu ihrer Pensionierung treu. 2007 ereilte das Paar ein schwerer Schicksalsschlag: ihr einziges Kind, Sohn Stefan, verstarb plötzlich mit 51 Jahren. Heute lebt das Paar im 1967 bezogenen Eigenheim. Während sich der 89-jährige Stefan Galambos bester Gesundheit erfreut, noch aktiv kegelt, sich liebevoll um den Garten kümmert und bis vor kurzem fast 20 Jahre lang wöchentlich zum Schwimmen ging, ist seine 83-jährige Frau etwas geschwächt. Vor zwölf Jahren musste sie eine Krebserkrankung überstehen, derzeit erholt sie sich von einer Armverletzung.

Gefragt nach einem Rezept für so viele Ehejahre meint Stefan Galambos augenzwinkernd: „Ich gebe ihr eben meistens recht.“ Er fügt nachdenklich hinzu: „Wir haben uns versprochen, in guten wie in schlechten Tagen zusammenzustehen, und daran haben wir uns immer gehalten.“ Sie lächelt in an und nickt. Gefeiert wird am Mittwoch mit Kaffee und Kuchen mit Freunden und Nachbarn. Am Wochenende kommt ihr Enkel aus Vöhringen. Mit ihm wollen sie zusammen essengehen.