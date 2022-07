Gosheimer Biathleten erringen drei Tagessiege in Ulm

Auf den Strecken des Pistenbully-Biathlonstadions in Ulm hat die zweite Station der SBW-Cup Serie stattgefunden. In der Rennserie der Skiverbände Baden-Württemberg (SBW) messen sich die besten Nachwuchsbiathleten des Landes. Die Veranstaltung wurde vom DAV Ulm bei idealen Wetterbedingungen durchgeführt. Insgesamt waren über 110 junge Biathleten am Start. Der Ski-Club Gosheim konnte insgesamt zehn Sportler ins Rennen schicken.

In den jüngsten Altersklassen im Alter von acht bis elf Jahren mussten drei Laufrunden à 400 Meter zu Fuß und zwei Schießeinlagen mit dem Lasergewehr absolviert werden. In der jüngsten Altersklasse Laser I männlich gewann Nico Aicher ohne Schießfehler in souveräner Manier. Nach dem Sieg beim ersten SBW-Cup in Schömberg war es bereits der zweite Saisonsieg im zweiten Rennen für den jüngsten Gosheimer Starter.

In der älteren Laserklasse männlich schrammte Joshua Trick nur um wenige Sekunden am Podest vorbei und wurde Vierter. Seine Vereinskameraden Max Aicher, Finn Sauter und Konstantin Lutz belegten die Plätze sieben, acht und zehn. Ein insgesamt sehr erfreuliches Ergebnis aus Gosheimer Sicht.

In den aktiven Schülerklassen fanden zwei Wettkämpfe statt. Der erste Wettkampf bestand aus einem Ringwertungsschießen, bei dem die jungen Nachwuchssportler in einer Serie von 20 Schüssen eine möglichst hohe Ringwertung erzielen mussten. Anhand dieser Wettkampfform lässt sich die Fähigkeit des Grundlagenschießens überprüfen. In der Schülerklasse 12/13 weiblich konnte Alina Trick mit insgesamt 177 von 200 möglichen Ringen einen sehr guten zweiten Platz erzielen. Ihre Vereinskollegin Maria Keller erreichte Platz 16.

In der männlichen Schülerklasse 12/13 erreichte Jonathan Lutz den achten Platz. Der zweite Schülerwettkampf bestand aus einem ein Kilometer langen Geschicklichkeits-Parcours, der mit Inlineskates absolviert werden musste. In der Schülerklasse 12/13 weiblich gelang Maria Keller ein hervorragendes Rennen. Die junge Sportlerin setzte sich gegen die gesamte Konkurrenz aus Baden-Württemberg durch und gewann das Rennen deutlich. Bemerkenswert ist hierbei, dass Maria Keller zum jüngeren Jahrgang 2011 gehört und sich somit auch gegen die älteren Konkurrentinnen des Jahrgangs 2010 behaupten konnte. Alina Trick kam auf Platz 11. In der männlichen Altersklasse erreichte Jonathan Lutz den achten Platz.

In den älteren Kleinkaliberklassen, waren mit Dominik Hermle und David Keller insgesamt zwei Gosheimer Athleten am Start. Es galt insgesamt sechs Kilometer mit insgesamt vier Schießeinlagen zu absolvieren. Dominik Hermle konnte in der männlichen Altersklasse einen weiteren Gosheimer Tagessieg verbuchen. Trotz einer für ihn durchwachsenen Schießleistung (insgesamt neun Schießfehler) setzte er sich dank seiner hervorragenden Laufform gegen Finn Zurnieden (Kirchzarten) und Lukas Rombach (Schönwald) durch. David Keller lag bis zum letzten Schießen auf Platz zwei, verfehlte jedoch im letzten Stehendanschlag vier Scheiben. Letztendlich schrammte er um sieben Sekunden mit toller Laufleistung am Podest vorbei.