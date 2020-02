Gosheimer Athleten mit Licht und Schatten

Der Skiclub Gosheim hat den sechsten SBW-Cup der Skiverbände Baden-Württemberg im Biathlon ausgerichtet. Die Rennserie dient zum landesinternen Leistungsvergleich und zur Nominierung für nationale Wettkämpfe.

Aufgrund der extremen Wetterbedingungen mit warmen Temperaturen und Orkanböen war weder die Durchführung auf dem heimischen Heuberg, noch am Ausweichstandort Schönwald möglich. Die Veranstaltung wurde daher kurzfristig an den Notschrei (Todtnau) verlegt, was gleichzeitig eine Premiere für den Skiclub Gosheim bedeutete. Bei frühlingshaften aber guten Bedingungen nahmen circa 120 Sportler das Sprintrennen auf. Die Gosheimer Rennmannschaft musste beim Heimrennen mehrere krankheitsbedingte Absagen verkraften. Die verbliebenen Athleten erzielten zum Teil zufriedenstellende Ergebnisse.

In der Laserklasse II männlich über 1,8 Kilometer belegte Jonathan Lutz den guten siebten Platz. Emily Hugger wurde in der weiblichen Laserklasse II Zehnte, Magdalena Klaiber kam auf Platz 13. In der jüngsten Schülerklasse 12/13 weiblich belegte Lia Beyer Platz 13. Ihre Schwester Lena Beyer erreichte in der Schülerklasse 14/15 Platz zehn.

Das Kleinkaliber-Feld war an diesem Tag gut besetzt, da der angesetzte Deutschlandpokal im Bayerischen Wald nicht stattfinden konnte (Schneemangel). Aus diesem Grund war die komplette Elite der Baden-Württembergischen Biathlonjugend am Start, die eine Woche zuvor noch bei Junioren- und Jugendweltmeisterschaften für Deutschland ins Rennen gegangen war. In der Altersklasse 16/17 männlich kamen Lukas Adam und Simon Klaiber auf die Plätze sechs beziehungsweise sieben.

In der älteren Altersklasse 18/Herren belegte Dominik Hermle den siebten Platz. Der Tagessieg ging an Elias Asal aus Todtnau, der sich überlegen vor Gregor Dittrich (WSV Schömberg) und Fabian Dietrich (SC Gütenbach) durchsetzen konnte.

In der Altersklasse 18/Frauen kam Julia Vogler auf Platz zwei. Der Tagessieg ging an Jule Schelb (SC Münstertal). Die Jugend-WM-Teilnehmerin Emilie Behringer (SC Todtmoos) belegte Rang drei.