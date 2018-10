Gosheimer 1969er bereiten ihr 50er-Fest vor

Auch die Angehörigen des Gosheimer Jahrgangs 1969 werden ihren 50. Geburtstag gemeinsam feiern. Das 50er-Fest wird am Samstag, 13. Juli 2019, gefeiert. Alle 69er, die in Gosheim wohnen oder früher dort gewohnt haben, sind dazu herzlich eingeladen. Aus Datenschutzgründen liegt den Organisatoren keine Jahrgangsliste vor. Wer sich bisher noch nicht gemeldet hat, aber Interesse hat am 50er-Fest teilzunehmen, wird daher gebeten, bis 30. Oktober 2018 sich bei einem Jahrgänger oder unter der E-Mail-Adresse: gosheim1969@gmx.de zu melden, damit er oder sie eingeladen werden kann. Das nächste Treffen des Jahrgangs 1969 findet am Samstag, 10. November, um 19 Uhr im Gasthaus „Taormina“ statt. Auch dazu sind alle Interessierten jetzt schon eingeladen.