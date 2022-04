Gosheim wird zum „Steuerparadies“ für Firmen

Der Gemeinderat der Gemeinde Gosheim hat in seiner Sitzung am 21. März den Haushaltsplan 2022 einstimmig verabschiedet. Dieser Haushaltsplan enthält Mittel für wichtige Infrastrukturmaßnahmen in der Gemeinde mit einem Volumen von etwa zehn Millionen Euro. Eine riesige Investitionssumme für eine Gemeinde mit knapp 4000 Einwohnern.

Gleichzeitig hat der Gemeinderat beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz auf einen Wert von 290 v. H. zu senken. Seit dem Jahr 2014 lag der Hebesatz in Gosheim bei 300 v. H. Mit der Senkung auf den Wert von 290 v. H. hat die Gemeinde Gosheim mit Abstand den niedrigsten Hebesatz aller Gemeinden im Landkreis Tuttlingen und in der Region. Das berichtet Bürgermeister André Kielack in einer Pressemitteilung. Auch landesweit sei ein solch niedriger Hebesatz eine absolute Ausnahme. Im Jahr 2020 hätten von den 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg nur fünf Gemeinden einen Hebesatz kleiner als 300 v. H. gehabt.

Dem Gemeinderat und der Verwaltung sei es wichtig, dass Gosheim und der Heuberg weiterhin attraktive Wirtschaftsstandorte bleiben. Dazu gehören neben einer guten Infrastruktur bei Kindergärten und Schulen, einer guten Breitbandversorgung, wichtigen Angeboten für die Senioren, auch die weichen Standortfaktoren wie die herrliche Landschaft und Freizeitmöglichkeiten. Und natürlich sei auch der Hebesatz der Gewerbesteuer ein wichtiger Standortfaktor für die Firmen.

Die Gemeinde Gosheim habe in den Jahren 2010 bis 2020 insgesamt rund 135 Millionen Euro an Gewerbesteuer vereinnahmt. Mit diesen Einnahmen war es der Gemeinde möglich, wichtige Investitionen, wie den Bau der Lembergresidenz, Grunderwerb, Nutzbarmachung von ehemaligen Industrieflächen oder große Baumaßnahmen am Bildungszentrum zu stemmen. Und dies ohne Aufnahme von Schulden, so Kielack. Auch nach der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 wird die Gemeinde – trotz hoher Investitionen – weiter schuldenfrei sein.

In den letzten Jahren habe der Gemeinderat weitsichtige Entscheidungen getroffen, um auch die Familien in Gosheim finanziell zu unterstützen, etwa mit sehr günstigen Kindergartenbeiträgen. Auch die Gosheimer Vereine wurden und werden weiterhin unterstützt, sei es bei Zuschüssen für die Jugendarbeit oder der Beteiligung der Gemeinde mit 50 Prozent bei allen Investitionen der Vereine.

„Bei diesen Eckpunkten, nämlich den großen Investitionen, der Unterstützung von Familien und Vereinen und der Tatsache, dass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei ist, möchte der Gemeinderat mit der Senkung der Gewerbesteuer nun auch den Firmen in Gosheim mehr Handlungsspielräume einräumen. Durch die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf den Wert von 290 v.H. verbleiben pro Jahr etwa 500 000 Euro mehr bei den Firmen“, so Kielack. Natürlich erhoffe sich die Gemeinde, dass diese Mittel von den Firmen in Gosheim wieder auf dem Heuberg investiert werden, um die hochwertigen Arbeitsplätze in Gosheim langfristig zu sichern.