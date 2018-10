Gosheim wählt am Sonntag

Die Spannung in Gosheim ist riesengroß: Am Sonntagabend wird feststehen, wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister der Gemeinde wird. Nach einem monatelangen, intensiven, engagierten und sehr inhaltsreichen Wahlkampf und zwei Großveranstaltungen werden 3033 Wahlberechtigte ihre Entscheidung am Sonntag, 21. Oktober, treffen zwischen André Kielack (35), Landratsamt-Amtsleiter, und Susanne Irion (33), Bürgermeisterin.

Knapp 400 Wähler haben sich für Briefwahl entschieden. Das ist weniger als etwa bei der Bundestagswahl, da waren es 600.

Es gibt zwei Wahlbezirke: einmal im Rathaus und einmal im Kindergarten St. Franziskus in der Wiesenstraße. Wahl ist von 8 bis 18 Uhr.

Wenn alles glatt läuft, peilt der Wahlausschuss eine Auszählung bis 18.45, 19 Uhr an. Danach soll das Ergebnis auf dem Roten Platz von Bürgermeister Bernd Haller mit Lautsprechern verkündet werden. Die Gemeinde rechne mit einem großen Interesse der Gosheimer, das Ergebnis vor Ort zu erfahren, so Hauptamtsleiter Markus Conzelmann.

Die Auszählung ist übrigens öffentlich: Bürger können sie im Trausaal im Erdgeschoss beobachten. Es sind insgesamt rund 25 Wahlhelfer im Einsatz.

Nach der Verkündung des Termins werden der Musikverein und der Liederkranz der neuen Bürgermeisterin oder dem neuen Bürgermeister ein Ständchen spielen.

Bei der letzten Wahl Bürgermeister Bernd Hallers, der den Stab dann Anfang Januar übergeben und in den Ruhestand gehen wird, lag die Wahlbeteiligung – wohl weil es auch keine weiteren Kandidaten gab, bei 38,1 Prozent.