Gosheim regelt Vergabe von Bauplätzen neu

Der Gosheimer Gemeinderat hat sich mit der künftigen Vergabepraxis von Bauplätzen befasst. Der Europäische Gerichtshof hatte 2013 entschieden, dass das „Einheimischenmodell“ mit einer Bevorzugung im Ort lebender Bürger bei gemeindeeigenen Baugrundstücken gegen EU-Recht verstoße. In den letzten Jahren hatte dies für Gosheim keine Rolle gespielt, da die Gemeinde seit 2013 über keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr verfügte. Im Zuge der Bodenneuordnung im Bereich „Lehrwiesen“ gibt es nun jedoch wieder vier Bauplätze im Gemeindeeigentum, welche diese noch in diesem Jahr verkaufen will.

Zwei Modelle kommen in Frage: Die sogenannten „Kautelen“, ein Punktemodell, bei dem der Ortsbezug höchstens mit 50 Prozent gewichtet werden darf. Die anderen 50 Prozent müssen soziale Kriterien umfassen wie Familienstand oder Anzahl der Kinder. Dieses Modell ist jedoch darauf ausgelegt, bei verbilligten Bauplätzen angewandt zu werden, etwa in Ballungsräumen, wo der Quadratmeter bei 500 Euro oder höher liegt; in Gosheim wird er etwa bei 130 Euro liegen. Im Rahmen dieses Punktemodells ist auch eine aufwendige Vermögensprüfung vorgesehen.

Beim „Ulmer Vergabemodell“ darf das Thema Ortsbezug auch nur mit maximal 50 Prozent gewertet werden, jedoch könnten die Bauplätze zum vollen Wert verkauft werden, ohne dass eine Vermögensprüfung notwendig ist.

Da Bauplätze in Gosheim ein „hohes Gut“ seien, bedürfe es keiner Subventionierungen, sagte Bürgermeister André Kielack. Der Gemeinderat lehnte eine Subventionierung ab und stimmte einer Vergabe der vier gemeindeeigenen Grundstücke zum vollen Preis zu. Dies gilt nur beim Bau von Einfamilienhäusern, nicht bei Mehrfamilienhäusern. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, zeitnah konkrete Kriterien für das „Ulmer Vergabemodell“ vorzulegen. Weiter stimmte der Rat der Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplans „5. Änderung Lehrwiesen-Weihergasse“ zu.

Wegen mehrerer Verstöße gegen die Hausordnung im selbstverwalteten Jugendhaus in der Zinkenstraße 15 hat die Gemeindeverwaltung die Selbstverwaltung bis 2. März untersagt und die Schlüssel eingezogen. Um die Selbstverwaltung des Jugendraumes künftig in den Griff zu bekommen, sollen die Jugendreferenten auch am Freitag und Samstag sowie in den Abendstunden in unregelmäßigen Abständen und unangemeldet Besuche abstatten.

Anschließend ging es um eine sogenannte „Citrix Virtual App und Desktop-Lösung“ für die Gemeindeverwaltung. In Sachen EDV und Digitalisierung ist die Gemeinde gut aufgestellt, bei Netzwerk-Anbindungen aller gemeindlichen Außenstellen und der Schaffung von mobilen und Home-Office-Arbeitsplätzen ist noch Verbesserungspotenzial vorhanden. Bisher sind Juraschule, Lembergschule, Bauhof, Jurabad, Jurahalle und der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ als „Insellösungen“ konzipiert. Dies bedeutet, dass diese Außenstellen bisher nicht an das gemeindliche Rathausnetz angeschlossen sind. Deshalb hat die Verwaltung sowohl für die Anbindung der Außenstellen als auch für die Einrichtung von drei vorgesehenen mobilen und Home-Office-Arbeitsplätzen diese „Citrix Virtual App Desktop-Lösung“ für Gosheim angeschafft. Die Hard- und Software wurde im Leasing-Verfahren mit einer Laufzeit von 60 Monaten beschafft.

Kielack gab die Summe der im Haushaltsjahr 2019 von der Gemeinde entgegengenommenen Spenden von 113 75 Euro bekannt. Weiteres Thema war der Tourismus, der in Gosheim weiter vorangebracht werden soll, vor allem der Premiumwanderweg „Lemberg-Oberhohenberg“. Zudem erwirbt die Gemeinde zur Wohnbebauung weitere innerörtliche Flächen, die sich im Bereich der Firma HBI Robotic befinden. Der Straßenname für das neue Baugebiet „Lehrwiesen“ wird auch „Lehrwiesen“ sein.

Bei Anfragen aus dem Gemeinderat wurde folgendes angesprochen: Verkehrsgefährdung durch nicht ausreichend ausgeleuchteten Kreuzungsbereich Schwabenstraße/Wehinger Straße, Überprüfung der straßenrechtlichen Anordnung via Verkehrszeichen im Bereich Längenbergweg, Verkehrssituation an der Baustelle Lembergresidenz/Vereinshaus Hauptstraße 11, nochmalige Überprüfung für Gosheimer und Wehinger Schüler, ob diese doch in den Genuss einer verbilligten TUT-Ticket-Kids-Card kommen könnten, Fortgang und aktueller Stand der verkehrsplanerisch angedachten Maßnahmen am Bildungszentrum Gosheim-Wehingen sowie Überprüfung des durch diverse Schwerfahrzeuge stark in Mitleidenschaft gezogenen landwirtschaftlichen Wegs im Bereich der Gewanne „Morgen“ und „Lemberg“.