Gosheim gibt grünes Licht für 18 Wohnungen

Die Gemeinde Gosheim handelt selbst: Für knapp 4,4 Millionen Euro baut sie 18 Seniorenwohnungen zwischen 56 und 79 Quadratmetern plus Gemeinschafts- und Nebenräume sowie 13 Tiefgaragen- und fünf Parkplätze im Außenbereich. Geplant wird von Architekt Karl Hermle, gebaut wird vom Baubüro Jung aus Spaichingen. Jung plant auch Wohnungen direkt angrenzend, an der Hauptstraße. Der Gemeinderat gab in der Sitzung am Montag grünes Licht.

Im Juni 2019 soll die Baugrube für das Gebäude mit den Seniorenwohnungen, genannt „Lembergresidenz“, ausgehoben werden, so Karl Hermle auf Anfrage im Rat. Zuvor sei die Erschließung samt Straßensperrungen zu bewältigen. Entgegen der früheren Planung zeigte Faton Zena vom Baubüro, wie jetzt die Zufahrt zu den Tiefgaragen geplant wird: über die Schulstraße in das Gefälle, was die wirtschaftlichste und einfachste Lösung sei. Der Bereich zum Vereinshaus hin sei dann autofrei und der Garten deutlich größer.

„4,4 Millionen sind eine Hausnummer“, sagte Bürgermeister Bernd Haller bei der Vorstellung des Projekts, aber im Hinblick auf den Bedarf der älteren Generation sei der Bau Wunsch der Gemeinderäte und der Gemeinde. Diese wird die Wohnungen - insgesamt 1230 Quadratmeter Wohnfläche - dann auch vermieten. Gemeinderat Stefan Hauser fragte nach der Höhe des Mietzinses, den Jung andernorts für eine solche Wohnung verlange. Die Antwort von Jung-Geschäftsführer Egon Schutzbach: zwischen acht und 9,5 Euro pro Quadratmeter.

Noch steht die Heizungsart nicht fest. Die Zugänge seien jetzt aber so geplant, dass vom Blockheizkraftwerk bis zur konventionellen Gasheizung alles möglich sei. Momentan plane man eine Pelletheizung, so Karl Hermle. Das BHKW sei deshalb problematisch, weil es wohl nicht genügend Absatz gibt. Aber da sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Eine Anregung für den Bauprozess war, den Technischen Ausschuss wiederzubeleben. Das mache Sinn, meinte Zena, vor allem, wenn der Gemeinderat den Ausschuss ermächtige, zum Beispiel Materialien auszusuchen. Rat Thomas Weber fragte nach etwaigen Zuschüssen. Für den Abbruch ja, sonst nein, antwortete Haller.

Das zweiteilige Gebäude längs des Vereinshauses wird etwa elf Meter an der einen Seite, von der Schulstraße wegen des Gefälles aber 14 Meter hoch. Im Obergeschoss haben nach dem Änderungswunsch der Räte jetzt alle Wohnungen Balkon, im Erdgeschoss Terrasse.

Gosheim unterstützt Vereine

Großzügig ist die Gemeinde Gosheim zu ihren Vereinen. Das haben die zahlreichen Zuhörer am Montag hören können. Der Tennisclub hatte für die bereits abgeschlossene Sanierung der Terrasse seines Clubheims 18871 Euro beantragt, die Hälfte der angefallenen Kosten. Der TC-Vorsitzende Andreas Federle stellte in einer Präsentation die Schäden und die Sanierung vor. Wassereintritt und eine bevorstehende Veranstaltung hätte schnelles Handeln nötig gemacht, sagte er auf die leise Kritik von Thomas Weber, dass der Rat doch bitte vorher gefragt werden solle und nicht erst hinterher. Federle listete auch auf, dass der Verein 372,5 Stunden Eigenleistung eingebracht habe und dabei große Unterstützung von örtlichen Handwerkern mit Maschinen bekommen. Die Räte stimmten zu. Auch der Bogensportclub beantragte einen Zuschuss. Der Verein habe bei Sanierungsarbeiten seiner Hütte massive Schäden am Dach festgestellt, berichtete der Vizevorsitzende Sigi Blache, da der Vorsitzende erkrankt war. Für die übrigen Arbeiten wurde kein Zuschuss beantragt, das Dach übersteige jedoch die Möglichkeiten. Gemäß den Regeln schlug die Verwaltung vor, 50 Prozent der Materialkosten, 850 Euro, zu tragen. Weil man aber auch in anderen Fällen so verfahren habe, gab es den Antrag, die gesamten Materialkosten von 1700 Euro zu übernehmen. Einstimmig fiel der Beschluss dazu.