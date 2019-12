Gosheim erwirbt Uhren-Hermle-Areal

Die Gemeinde Gosheim hat das 13 000 Quadratmeter große Uhren-Hermle-Areal in der Ortsmitte gekauft. Über die Frage, wie genau das Gelände künftig überbaut und genutzt werden wird, sollen auch die Bürger mit entscheiden.

Die Gemeinde Gosheim war mit den Eigentümer schon länger in Kontakt und habe nach vielen Gespräche eine Lösung gefunden, die für beide Seiten in Ordnung war, so Bürgermeister André Kielack. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 18. November der ausgehandelten Verhandlung zugestimmt, und der Notartermin fand daraufhin Anfang Dezember statt, dies berichtete ein sehr erfreuter Bürgermeister André Kielack anfangs der Woche dieser Zeitung.

„Das gesamte Areal liegt im Landessanierungsprogramm, weshalb beim Kauf dieselben ,Spielregeln’ gegolten haben, wie bei anderen Grundstückskäufen durch die Gemeinde innerhalb des Geltungsbereichs des Landessanierungsprogramm auch“, so erklärt der Bürgermeister. Das sind Kriterien wie etwa, dass ein Verkehrswertgutachten durch eine neutrale Stelle Grundlage des Kaufvertrags beziehungsweise des Kaufpreises sein mussten.

Weiter berichtet Kielack, dass die Gemeinde bei dem Kauf ein weinendes und lachendes Auge hatte. Ein weinendes Auge deshalb, weil die Herstellung von Uhren und Uhrwerken durch die Familie Hermle eine lange Tradition in Gosheim hat und diese Tradition nun endet. Die Gemeinde sei aber froh darüber, dass auch weiterhin auf dem Heuberg Hermle-Uhren gefertigt werden und zwar in Reichenbach.

Bürgermeister André Kielack sieht im Kauf des 13 000 Quadratmeter großen Areals eine riesengroße Chance für die Gemeinde Gosheim. Infrastrukturell sei die Gemeinde mit vielen Betrieben zwar gut aufgestellt, es fehle aber massiv an Bauplätzen und Wohnungen. „Wir haben eine Warteliste mit über 100 Anfragen nach Bauplätzen oder Wohnungen, haben aber auf kommunaler Seite kein Angebot“, erklärt Kielack das Problem, und weiter: „Daher bietet das Areal sicher Chancen in den Bereichen Wohnungsbau, Mehrgenerationenhäuser oder Seniorenwohnungen.“

Da diese große Fläche über den Wohnungsbau hinaus noch Möglichkeiten wie Angebote der Nahversorgung oder im Bereich der Dienstleistung zu bieten haben könnte, sind sich die Verwaltung und der Gemeinderat einig, dass die Bürger mitgestalten sollen. Es soll im Rahmen einer Bürgerbeteiligung erfragt werden, was die Bürger gerne auf diesem Areal sehen würden. Diese Bürgerbeteiligung könnte dann Grundlage für einen städteplanerischen Wettbewerb sein.

Geplant ist aktuell, dass die Bürger im Frühjahr des kommenden Jahres im Rahmen einer Bürgerversammlung über Details informiert werden. Anschließend würde die Verwaltung mit der Bürgerbeteiligung starten, sodass Ende 2020 der städteplanerische Wettbewerb angegangen werden kann.

Hilfe bietet das Landessanierungsprogramm (LSP). Zum einen sind die Fördersummen und damit die finanzielle Beteiligung des Landes wichtig, gerade auch wenn Privatpersonen im Zuge des LSP ihren Wohnraum sanieren. Darüber hinaus ist die professionelle Begleitung durch das Land und die Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) wichtig.