Glockenläuten zum gemeinsamen Gebet

Seit geraumer Zeit läuten in der Seelsorgeeinheit Heuberg und in Wehingen die Kirchenglocken abends um 19 Uhr und laden zum häuslichen Gebet angesichts der Corona-Pandemie ein. Inzwischen bitten die evangelische Landeskirche und die Diözese laut Pressemmitteilung sämtliche Kirchengemeinden und Pfarreien um ein einheitliches abendliches Glockengeläut um 19.30 Uhr. Die Änderung in der Seelsorgeeinheit erfolge mit dem Einstieg in den Palmsonntag und in die Karwoche am Samstag, 4. April.

Läuten lädt zum Gebet ein

Wenn sonntags um 9.30 Uhr (auch an Ostern) in allen Kirchen die Glocken läuten, dann bedeute das nicht, dass jetzt in der Pfarrkirche ein Gottesdienst stattfindet. Es bedeute allerdings schon, dass in einer der Kirchen der Pfarrer, geistlich verbunden mit den Gläubigen, die Eucharistie feiert. „Die Glocken, die dennoch überall läuten, laden Sie zuhause zum gemeinsamen Gebet ein und zur Mitfeier des Gottesdienstes im Fernsehen. Eine Idee: Zünden Sie eine Kerze an und stellen Sie eine aufgeschlagene Bibel dazu, einen Krug (Trauben-)Saft und ein Stück Brot und teilen Sie Brot und Saft im Anschluss an den Gottesdienst. Vielleicht kann das eine ganz neue und prägende Erfahrung für eine Familie werden“, so die Mitteilung. Man müsse „Krisen und außergewöhnliche Situationen beim Schopf packen und so kreativ wie möglich werden. Nicht die Krisen beherrschen uns und reißen uns in die Traurigkeit, sondern wir gehen mit der Krise entsprechend um.“