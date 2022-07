Gleich sechsmal die 1,0

Trotz Komplikationen durch die Corona-Pandemie haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Gosheim-Wehingen dieses Jahr hervorragende Abschlussnoten geschafft. Der Gesamtdurchschnitt beträgt 2,1, teilt die Schule mit. Sechs Schülerinnen und Schüler erreichten die Traumnote 1,0.

Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 erhielten einen Preis: Evelyn Beck, Nikolas Braunschweiger, Carina Deines, Aileen Düren, Moritz Fleig, Sina Fleig, Julia Jöll, Sarah Kleiner, Leonie Löffler, Lisa Mayer, und Levin Villing. Alle elf erhielten dazu noch ein Stipendium des Netzwerkes e-fellows.net.

Den hervorragenden Gesamteindruck komplettierten neun Schülerinnen und Schüler im Notenbereich zwischen 1,5 und 2: Dana Birkle, Cátálina Busuioc, Vanessa Engel, Jasmin Fehrenbach, Marie Haas, Etienne Lüdke, Marie Raiser, Lena Stier und Joana-Maria Valender. Sie erhielten jeweils eine Belobigung.

Neben all den Preisen und Belobigungen gab es noch einige Sonderpreise. Ein Sonderpreis für eine besondere Leistung im Fach Englisch ging jeweils an Moritz Fleig und an Marie Haas. Gestiftet wurde dieser Sonderpreis von der Gesellschaft der Freunde des Gymnasiums (GdF). Die GdF belohnte auch eine besondere Leistung im Fach Biologie mit einem Sonderpreis für Leonie Löffler. Diese konnte sich noch über eine weitere Auszeichnung freuen: den Preis der Landeszentrale für politische Bildung. Diesen Preis gab es für eine besondere Leistung im Fach Gemeinschaftskunde. Im Fach Mathematik glänzten besonders Sina Fleig und Lisa Mayer. Dafür erhielten die beiden jeweils einen Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

Wie Leonie Löffler konnte auch Lisa Mayer gleich zwei Sonderpreise entgegennehmen. Sie erbrachte nicht nur in Mathematik, sondern auch in Physik eine Spitzenleistung. Der Lohn für diese doppelte Spitzenleistung war der Ferry-Porsche-Preis. Zu den Doppelpreisträgerinnen gehörte auch Sina Fleig. Nicht nur die Deutsche Mathematiker-Vereinigung, sondern auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft ehrte sie mit einem Preis. Außer Sina Fleig wurden auch Nikolas Braunschweiger, Aileen Düren, Lisa Mayer und Levin Villing mit einem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft bedacht.

Den Preis des Schulträgers für den Jahrgangsbesten, überreicht vom Wehinger Bürgermeister Gerhard Reichegger, konnte sich Moritz Fleig sichern. Hinzu kamen für Moritz Fleig noch einige weitere Auszeichnungen: neben dem schon genannten Sonderpreis der GdF war das der Scheffelpreis der Deutschen Literarischen Gesellschaft für eine besondere Leistung im Fach Deutsch und der Ökonomiepreis der Vereinigung Südwestmetall für eine besondere Leistung im Fach Wirtschaft/Geographie. Außerdem wurde Moritz Fleig für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen.

Gewöhnlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die insgesamt eine sehr gute Leistung erbrachten, aber in keinem Fach so herausragend abschnitten, dass es zu einem Sonderpreis reichte. Für sie stiftet der Elternbeirat traditionell seinen Preis. Dieses Mal ging der Preis des Elternbeirats an Carina Deines.

Zum Schulabschluss belohnt wurden aber nicht nur fachliche Leistungen, sondern auch Leistungen im außerunterrichtlichen Bereich. Aileen Düren fiel durch ein besonderes soziales Engagement auf. Dafür wurde sie von der Kreissparkasse Tuttlingen mit einem Sozialpreis geehrt. Marie Haas verdiente sich einen Sonderpreis der Schule im Fach Musik, indem sie dem Schulchor Jahre lang die Treue hielt. Mit einem Quali-Pass – das ist ein spezieller Leistungsnachweis zu Bewerbungszwecken – bedankte sich die Schule außerdem bei Cátálina Busuioc, Lena Frech, Lisa Grünwald, Marie Haas, Marie Marquart und Lisa Mayer. Sie engagierten sich in Arbeitsgemeinschaften und in der Hausaufgabenbetreuung.