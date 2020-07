Glasfaserausbau kostet fast drei Millionen Euro

Deilingen will ein flächendeckendes Glasfasernetz aufbauen. Geschäftsführer Frank Baur von der Kommunalanstalt Breitbandinitiative im Landkreis Tuttlingen (BIT) erläuterte in der Ratssitzung in der Gemeindehalle die Struktur des Backbone-Netzes im Kreis. 50 Prozent der Leitungstrassen zwischen den Gemeinden im Landkreis seien aufgebaut. Die Leitung, mit der Deilingen angebunden wird, kommt laut Pressemitteilung aus Frittlingen und führt über Gosheim/Wehingen nach Deilingen. Die Kosten für Ausbau, Planung und Bauüberwachung betragen voraussichtlich 2,95 Millionen Euro.

Die Strecke bis zur Gemarkungsgrenze Wehingen/Deilingen werde Ende September aufgebaut sein, so dass anschließend der Netzausbau in Deilingen und Delkhofen beginnen könne. Mit der Glasfasertechnik könne eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu zehn Gigabit/s erreicht werden. Im Deilinger Ausbaugebiet lägen 530 Grundstücke. 60 Prozent deren Eigentümer wünschten die Herstellung eines Hausanschlusses an das Glasfasernetz im Rahmen des Ausbaus 2020 und 2021. 31% wünschen laut Mitteilung die Herstellung einer Ablage (Leerrohr auf dem Grundstück) für eine spätere Anbindung, neun Prozent wollen nicht angeschlossen werden.

Ein Vertreter der SBK-Ingenieursgesellschaft Ingersheim erläuterte innerörtliche Strukturplanung, Ausbautechnik sowie Struktur der Rohrverbände vom zentralen Technikstandort bei der Grundschule zu den 27 Glasfaserkabelverzweigern bis zum Anschluss der einzelnen Gebäude.

Deilingen erhalte aus Fördermitteln von Bund und Land eine Förderung der zuwendungsfähigen Kosten von 90 Prozent. Die Ausschreibungen der Bauleistungen soll noch im Juli erfolgen, die Vergabe der Bauleistungen ist für Spätsommer geplant, so dass noch 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden könne

Ein Hausanschluss kostet laut SBK 1000 bis 1500 Euro für die Grundstückseigentümer, je nach Leitungslänge. Vertreter der NetCom BW erläuterten die Technik der Komponenten eines Hausanschlusses bis zum Anschluss des Routers im Gebäude. Die gestaffelten Preisangebote, je nach gewünschter Leitungsgeschwindigkeit für private und gewerbliche Kunden, einschließlich der Bereiche Telefon und Multimedia, wurden vorgestellt. Der Rat beauftragte die Verwaltung einstimmig, die öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen vorzunehmen.

Beim Projekt Anbau und Modernisierung an das Gemeindehaus informierte Bürgermeister Albin Ragg über den Stand der Bauarbeiten. Die Fassadenarbeiten seien ausgeführt, Tore, Türen, Fensterläden und Fenster wurden neu lackiert. Die Eingangstreppe wurde neu verfugt. Die Stahltreppe als zweiter Rettungsweg vom ersten Obergeschoss ins Freie wurde hergestellt. Der Aufzug wurde in das Gebäude eingebaut. Die Arbeiten an Decke und an Wänden werden größtenteils von Mitgliedern des Musikvereins in Eigenregie ausgeführt. In diesen Tagen werden die Akustikdecken vom Musikverein montiert. Das Gewerk Trockenbauarbeiten/Brandschutzdecke wurde an die Firma AMS aus Deilingen für 12 143 Euro übertragen. Das Gewerk elastischer Bodenbelag wurde für 19 077 Euro an die Firma Karl Reger aus Wehingen vergeben.

Das Baubüro Galant aus Spaichingen möchte an der Wehinger Straße 13 ein Wohngebäude mit acht barrierefreien Wohneinheiten errichten. Statt der erforderlichen acht seien 13 Stellplätze in der Planung ausgewiesen. Ragg sagte, dass barrierefreier Wohnraum in der Gemeinde fehle und eine Nachfrage nach modernen Mietwohnungen bestehe. Zudem könne eine innerörtliche Baulücke geschlossen werden. Der Rat erteilte einstimmig das Einvernehmen. Zur Erschließung der Wohnbaufläche „An der Steig I“ werden durch die Firma Friedrich Stingel, Schwenningen am Heuberg, die Kanalbau- und Straßenbauarbeiten ausgeführt, die voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen werden können. Ab 27. Juli könnten Interessenbekundungen für den Erwerb eines Baugrundstücks bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden. Der Preis für die Baugrundstücke betrage 105 Euro pro Quadratmeter plus Hausanschlusskosten von etwa 7000 Euro pro Baugrundstück. Für diese bestehe eine Baupflicht von zwei Jahren ab Vertragsschluss.

Die Neugestaltung des Kirchplatzes bei der Marienkirche in der Ortsmitte ist abgeschlossen. Von der Firma Oberer aus Sulz am Neckar müssen noch in zwei Bereichen Nacharbeiten erfolgen.